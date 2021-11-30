الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

للمصريين الدارسين في إيطاليا.. خطوات توثيق القيد الدراسي

الطلاب المصريين في
الطلاب المصريين في إيطاليا

يواجه الطلاب المصريين في إيطاليا مشكلات عدة بشأن توثيق القيد الدراسي، للوضع تحت الإشراف العلمى بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي.

ونشر مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج MEDCE استفسارا من أحد الطلبة المصريين في إيطاليا بشأن توثيق القيد الدراسي للدارسين المصريين فى إيطاليا للوضع تحت الإشراف العلمى بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وأعلن المركز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه قد تم بالفعل تخصيص بريد إلكتروني للمكتب الثقافي بروما، وعليه يمكن تسهيل عملية تأكيد القيد الدارسي دون الحاجة إلى الحصول على أي أختام من المكتب عن طريق الخطوات التالية:

١- يقوم الدارس برفع القيد الدارسي (حتى وإن لم يكن مختوما) على المنصة الخاصة بطلبة الاشراف: sus.cdm.edu.eg
2- يقوم الدارس بالتواصل مع الجامعة وطلب ان تقوم الجامعة بإرسال القيد مباشرة الى البريد الالكترونى الخاص بطلبة الإشراف بمكتب روما وهو: [email protected]
٣- يقوم الدارس بسداد الرسوم المقررة للتوثيق. 
٤- يقوم المكتب بالموافقة مباشرة على القيد الدراسي بمجرد وصول ايميل الجامعة وسداد الرسوم دون الحاجة إلى ختم الأوراق.

وكان أعلن مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج MEDCE، عن رابط يجيب على كافة استفسارات شباب المصريين الدارسين بالخارج المتعلقة بمعادلة شهاداتهم.

وخصص المركز الرابط التالى للرد على كافة الاستفسارات:

https://drive.google.com/file/d/1uq9XCQv8TpxAASvQBPgCAhYk8TTcnqeA/view

وكان مركز وزارة الهجرة للحوار قد أكد لشباب الدارسين بالخارج، إلى استمراره في تلقي كافة الاستفسارات من طلابنا المصريين الدارسين بالخارج وسيتم الإجابة عليها بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن طريق البريدين الإلكترونين وهما:
[email protected] ، [email protected]

 

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