الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصدر بـ«التعليم»: امتحان رابعة ابتدائي على مستوى المدرسة ببعض المواد

طلاب ابتدائي
طلاب ابتدائي

تستعد الإدارات التعليمية فى تجهيز اسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي المقرر عقده يوم الأحد المقبل الموافق 5 ديسمبر وفق الجدول الذي أقرته وزارة التربية والتعليم .

وقال مصدر بإحدى الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة، إنه تقرر وضع امتحان الصف الرابع الابتدائي على مستوى المدرسة وليس الإدارة كما كان مقررا من قبل وزارة التربية والتعليم، على أن يكون الاختبار على مستوى الإدارة التعليمية للمواد الأساسية.

وشدد المصدر، فى تصريح خاص لـ"الدستور"، أن مدرس المادة فى الصف الرابع الابتدائي يضع أسئلة الامتحان تحت إشراف المعلم الأول للمادة بالمدرسة.

وأكد المصدر أنه تم التشديد على الالتزام بمعايير الامتحان وفق ماتم إرساله من مستشار كل المادة بالإدارة التعليمية، وأهمها أن يكون امتحان كل مادة 10 أسئلة فقط، ومن داخل المنهج المقرر حتى يوم 15 نوفمبر وفقا للخريطة الزمنية لتوزيع المناهج.

على ان تكون إجابة الطلاب داخل ورقة الاسئلة، على أن تضع الأسئلة وفق نظام التعليم الجديد، تقيس مدي فهم واستيعاب الطلاب للمناهج.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم لجميع طلاب الصف الرابع الابتدائي، أنه سوف يتم امتحان شهري أكتوبر ونوفمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي بدءا من يوم 5 ديسمبر المقبل، مع ملاحظة الآتي:

1- الاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 وفق خطة توزيع المناهج «ويمكن للطالب سؤال المعلم عن ما تم تغطيته حتى منتصف نوفمبر».

2- يتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.

3- المواد الأساسية هي: «اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - الدراسات الاجتماعية - العلوم - المهارات المهنية - تكنولوجيا المعلومات».

4- عدد الأسئلة في كل امتحان هو عشرة اسئلة قصيرة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم رابعة ابتدائي نظام التعليم الجديد امتحانات الصف الرابع الابتدائي اللغة العربية امتحانات الصف الرابع الابتدائي الادارة التعليمية الرياضيات الدراسات الاجتماعية اسئلة امتحان تصريح خاص طلاب الصف الرابع امتحانات الصف الرابع الرابع الأبتدائي

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