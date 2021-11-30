الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم .. نظر محاكمة المستشار الاقتصادي لمحمد مرسي في قضية اللجان النوعية

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 21 متهما، من بينهم عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادى للرئيس المعزول محمد مرسى فى قضية اللجان النوعية.

يذكر أن القرار كان قد صدر برئاسة المستشار سعيد الصياد، وأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون بمحافظة الجيزة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قد قضت في وقت سابق، بإلزام نقابة المحامين بشطب قيد عدد من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية والمدرج أسماؤهم بقوائم الإرهاب من جداول النقابة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغني محمد، والدكتور فتحي السيد هلال، ورأفت محمد عبد الحميد، وحامد محمود المورالي، وأحمد ضاحي عمر، وأحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.

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