الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة عمانية تدعو للاستعداد عالميا لمرحلة صعبة مع متحور «أوميكرون»

كورونا في عمان
كورونا في عمان

حذرت صحيفة عمان الصادرة فى سلطنة عمان، صباح اليوم الثلاثاء، من الخطر الكبير الذي يمثله المتحور «أوميكرون»، داعية الى الاستعداد لمرحلة قد تكون صعبة، مشيرة إلى أن تحور الفيروسات ليس مفاجأة بالنسبة لعلماء الأوبئة والمشتغلين في المجال الطبي فهو متوقع جدًا، بل إن بقاء الكثير من الدول الإفريقية دون تغطية عادلة من اللقاحات كان ينذر بظهور متحورات كثيرة أكثر خطورة.

- اختلاف كبير بين خواص "أوميكرون" و نسخة الفيروس الأصلية

وقالت الصحيفة فى افتتاحيتها تحت عنوان "ماذا علينا أن نفعل مع ظهور «أوميكرون»؟ " أن الجديد الذي يقلق علماء الأوبئة الآن أن هناك اختلافا كبيرا بين خواص هذا المتحور وخواص النسخة الأصلية منه وهي النسخة التي صممت عليها اللقاحات المتداولة الآن، وكشف التحليل الجينومي للفيروس الجديد وجود حوالي 50 طفرة في هذه، 30 منها على الأقل طرأت على البروتين الشوكي.

وأضافت أن هذا البروتين الشوكي هو الذي يساعد الفيروس على اقتحام جسم الإنسان، وهو الذي تستهدفه اللقاحات ما يعني أن اللقاحات الحالية قد لا تكون ذات جدوى حقيقية مع هذا المتحور وفقًا لآراء علماء الأوبئة،وحتى وفقًا لآراء شركات الأدوية التي سارعت هذه المرة للتأكيد أنها قادرة على إنتاج نسخة جديدة من لقاحاتها يكون قادرًا على تقديم حماية من المتحور الجديد، ولم تقل أن لقاحها متوافق مع هذه السلالة، كما كانت تفعل في المرات الماضية.
وتابعت الصحيفة، لكن كل هذه التصورات أو حتى التحذيرات أولية، ويحتاج تأكيدها النهائي إلى أسبوعين على الأقل حتى تظهر الدراسات التي تكشف الكثير من خصائص الفيروس سواء قدرته على الانتشار أو قدرته على الأمراض وقدرة اللقاحات على محاصرته، منوهة إلى أن العلماء أيضًا يؤكدون أن اللقاحات الحالية لا بد أنها ستساعد في التخفيف من أعراض السلالة الجديدة إن لم تستطع تقديم حماية كبيرة، ما يعني أن هذا الأمر يزيد من ضرورة أخذ التطعيم لمن ما زال مترددًا في أخذه.

مسقط أوميكرون متحور أوميكرون سلطنة عمان عمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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