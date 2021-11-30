عبدالغفار يتابع موقف تسجيل المنشآت الطبية بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، اجتماعا مساء أمس، بديوان عام الوزارة، مع الدكتور أشرف إسماعيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ووفدًا من قيادات الهيئة، ضم الدكتور إسلام أبو يوسف عضو مجلس إدارة الهيئة والدكتور حسام أبو ساطي المدير التنفيذي للهيئة، لمتابعة موقف تسجيل واعتماد المنشآت الطبية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول عرضًا مفصلاً تضمن تاريخ إنشاء الهيئة ومهام عملها طبقا للقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ بتنظيم التأمين الصحي الشامل، حيث استعرض الدكتور أشرف إسماعيل إنجازات الهيئة خلال السنوات الثلاثة الماضية، حيث تم وضع معايير وطنية للاعتماد لجميع أنواع من المنشآت الطبية، موضحًا أن الهيئة نجحت في الوصول إلى الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQUA لعدد ٤ معايير من أصل ١٠ معايير، وما يُعد نجاحًا غير مسبوق للدولة المصرية في مجالات الرعاية الصحية.

وأضاف أن إجمالي المنشآت المسجلة للحصول على الاعتماد بلغت ١٤٤ منشأة تم اعتماد ٣٢ منشأة منها، وجارِ مراجعة المعايير لباقي المنشآت الطبية تمهيدًا لاعتمادها، موضحًا أن الدكتور خالد عبد الغفار وجه بضرورة البدء نحو إدراج المستشفيات الجامعية ضمن المنظومة بما يسمح باعتمادها لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى إعداد مناهج دراسية عن أسس جودة الرعاية الصحية يتم تدريسها للطلاب في الكليات الخاصة بالقطاع الطبي.

وأشار إلى أن الوزير أكد أهمية التنسيق بين وزارة الصحة والسكان وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، واستمرار عقد اجتماعات دورية مع مسئولي الهيئة للوقوف على آخر المستجدات وبما يساهم في الإسراع من اعتماد المنشآت الطبية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.