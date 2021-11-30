الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات المتهمين بسرقة أسلاك الكهرباء بالسلام

ضبط متهمين
ضبط متهمين

أدلى المتهمون بسرقة الأسلاك الكهربائية بمنطقة السلام، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث ، حيث أكدوا أنهم كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل العقارات تحت الإنشاء بأسلوب "كسر الباب" فى منطقة السلام وذلك بعدما اكتشف صاحب محل سرقة جميع محتوياته من الأدوات الكهربائية والتى قادت رجال المباحث إلى تتبع خيوط الجريمة والكشف عن تشكيل تخصص فى سرقة الأسلاك الكهربائية و بيعها والاتجار بها بهدف كسب الأموال الغير المشروعة وتم إعداد كمين لهم والقبض عليهم.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير الادارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا بتلقي قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة  بلاغا من (صاحب محل أدوات كهربائية كائن بدائرة القسم) بإكتشاف كسر باب المحل ملكه وسرقة ( كمية من الأسلاك الكهربائية- مبلغ مالى) من داخله .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب «كسر الباب»، كما تم بإرشادهما ضبط كافة المضبوطات المستولى عليها بمكان إخفائها بمحل سكنهما، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة، وبتطوير مناقشتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامـى فـى سـرقة الأسلاك الكهربائيـة مـن داخـل العقـارات تحت الإنشاء بأسلوب «كسر الباب»، كما أقرا بإرتكابهما ٢ حادث سرقة بذات الأسلوب، وبإرشادهما أمكن ضبط (2 جوال بداخلهم كمية من الأسلاك المحروقة خاصين بالمجنى عليهما سالفى الذكر لدى عملائهما سيئ النية " (شخصين، مقيمان بدائرة القسم)، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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