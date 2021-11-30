حبس 4 بتهمة قتل شخص منعهم من الصيد في الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية حبس 4 أشخاص على ذمة التحقيقات بتهمة قتل شخص منعهم من الصيد، كان مأمور قسم شرطة أول العامرية قد تلقى بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم أسفل أحد الكبارى بدائرة القسم.

بانتقال ضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ ، وبالمعاينة وجدت جثة شخص «تم تحديد شخصيته» وبها رش خرطوش وبسؤال عمه قرر أن المتوفـى كان متوجهاً لعمله.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد عبد الوهاب مدير إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية، والذى توصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرروا أنه حال قيامهم بالتوجه لبحيرة مريوط بالمنطقة المجاورة لمحل عمل المجنى عليه، مُستقلين سيارة نقل ملك وقيادة أحدهم للصيد قام المجنى عليه وبصحبته 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" بالتعرض لهم ومنعهم من الصيد إلا عقب دفع مبالغ مالية للمجنى عليه للسماح لهم بالصيد فرفضوا وقام أحد المتهمين بإطلاق أعيرة نارية من بندقية خرطوش كانت بحوزته فأحدث إصابة المجنى عليه التي أودت بحياته.

وأرشدوا عن السلاح المستخدم وعدد من الطلقات والسيارة وأدوات الصيد المشار إليها كما أمكن ضبط من كانوا بصحبة المجنى عليه، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.

و بالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، وانتداب الطب الشرعى لبيان سبب وفاة المجنى عليه.