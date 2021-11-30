الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدًا.. الاحتفال باليوم العالمي للطفل في نادي «سينما أوبرا»

اليوم العالمي للطفل
اليوم العالمي للطفل

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، بالتعاون مع المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز ثاني حفلات «نادى سينما أوبرا الإسكندرية» بالموسم الفني الرابع له، وذلك في السابعة من مساء غدا الاربعاء، على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، بمناسبة اليوم العالمي للطفل.

ويجري خلال الحفل عرض أفلام "من جوه، يسار، يمين، فردة شمال" وهي من الأفلام المتميزة التي تتناول الجانب الإنساني عند الطفل.

يعقب ذلك ندوة فنية يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر بحضور كل من دكتور شيرين الجلاب مدرس علوم المسرح كلية التربية للطفولة المبكرة، و الكاتبة زمنى لملوم كاتبة أدب طفل وباحثة دكتوراة في الدراسات النفسية للأطفال، ومخرجة الرسوم المتحركة رشا مجدي عثمان.

يشار الى أن اليوم العالمي للطفل من الاحتفالات المتميزة التي يحتفل به العالم أجمع للتذكير بأهمية الطفل ودوره في الحياة، كونه الأمل الواعد، والمستقبل المشرق والركيزة الأساسية لبناء المجتمع، وقد أقرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» الاحتفال بالطفل في جميع أنحاء العالم، وأعلنت أن شعار اليوم العالمي للطفل في عام 2021 هو «لكل طفل..كل الحق» حيث دعت كافة الدول حول العالم للاحتفال من خلال الأنشطة المختلفة تأكيدًا على دور الطفل في حقه لينعم بحياة أمنة وكريمة كما أنها دعوة لحفظ حقوق الأطفال من الناحية الجسدية والبدنية والنفسية، وتسليط الضوء على الأطفال كونهم الأمل المشرق والغد الواعد.

يذكر أنه تم إدراج نادى سينما أوبرا الإسكندرية ضمن برنامج أنشطة دار الأوبرا المصرية خلال الموسم الفنى لعامى ٢٠١٨-٢٠١٩، بتوجيهات من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بهدف تعزيز القيم الإيجابية من خلال الأفلام التى تعبر عن الواقع، وتساهم في بناء وتكوين الشخصية وتحافظ على الهوية، وأن الإقبال الجماهيري خلال عروض نادى السينما خلال المواسم الفنية السابقة، خاصة من شباب يرسخ دور الثقافة في استثمار الطاقات البشرية لنشر الوعي في المجتمع.

دار الأوبرا المصرية نادى سينما أوبرا الاسكندرية اليوم العالمي للطفل الموسم الفني الرابع الجانب الإنساني عند الطفل اليونيسف لكل طفل كل الحق

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