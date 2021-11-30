«الزراعة» تكشف عن مرض «التخطيط» بالقصب وطرق الوقاية منه

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة معهد بحوث المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية عن مرض تخطيط القصب وأعراضه وكيفية الوقاية منه:

وقال تقرير لوزارة الزراعة إنه ينتقل مرض التخطيط في قصب السكر من المحصول السليم إلى المحصول الممرض من خلال الطرق التالية:

1- عقل تقاوي تأخذ من محصول قصب مصاب.

2- الإصابة ببعض الحشرات مثل البق والنطاطات والأوراق.

أعراض تخطيط قصب السكر:

1- تظهر خطوط لونها صفراء باهتة أو بيضاء.

2- توجد الألوان على أنصال الورق بحيث تكون موازية للعروق على سطح الورقة.

3- تكوين خطوط قصيرة أو طويلة نتيجة تشابكها مع بعضها.

4- في حالة شدة الإصابة يقزم ويقصر طول عود قصب السكر.

5- نقص في الكمية الإنتاجية للمحصول.

6- تتعرض النباتات الخلفة للإصابة الشديدة من التخطيط مقارنة بالنباتات الأخرى.

وقال التقرير إنه يعد محصول قصب السكر من أهم المحاصيل السكرية لإنتاج السكر في العالم بجانب محصول بنجر السكر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية، ما يجعله محصول استراتيجي يجب الحفاظ عليه من الإصابات بالأمراض خاصة مرض التخطيط للوصول إلى أعلى إنتاجية من محصول قصب السكر، حيث يعرق مرض التخطيط في القصب السكر بأنه ينتشر في الدول الإفريقية.

كانت قد واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تكثيف إجراءاتها لاحتواء مشكلة توريد محصول بنجر السكر من المزارعين لشركات البنجر وتعهد الشركات بتوريد باقي الكميات وتعويض المزارعين عن المحصول الذي لم يتم توريد، متوقعة أن يصل إنتاج السكر من البنجر والقصب والذرة نحو 3 ملايين طن هذا العام، كما تواصل حاليا وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة مجلس المحاصيل السكرية والوزارات المعنية دراسة رفع أسعار طن القصب.