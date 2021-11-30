مصرع شاب وإصابة 5 بانقلاب ميكروباص على طريق بلبيس- القاهرة

لقي شاب مصرعه وأصيب 5 آخرون بإصابات متفرقة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "بلبيس- القاهرة الصحراوى"، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة بلبيس، يفيد بلاغا من مستشفى بلبيس المركزى بوصول "مصطفى محمد محمد طه" 28 عاما مقيم منيا القمح جثة هامدة، وإصابة كل من "حسن عبد السلام" 31 عاما، و"محمد محمد" 39 عاما، و"حازم هلال" 32 عاما، و"عبد الله صلاح" 35 عاما، و"فتحى طارق" 20 عاما، و"هاني حمدى" 20 عاما، بإصابات متفرقة وحالتهم مستقرة، وجميعهم مقيمين مركز منيا القمح عمال بإحدى الشركات، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم.

وتبين من التحريات انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس- السلام، أمام بنزينة الوطنية، فتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وبالعرض على النيابة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن.