الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«أمن القليوبية» يبحث عن سائق ملاكي قتل فتاة بسرعة جنونية

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، جهودها لضبط سيارة ملاكى وقائدها، دهست فتاة أثناء وقوفها بطريق الرياح التوفيقى بمدينة بنها، ما أدى إلى مصرعها، وذلك وتم نقل الجثة لمستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، بوفاة فتاة دهستها سيارة تسير بسرعة جنونية أثناء وقوفها بالشارع أمام محطة الغاز بمنطقة الرياح التوفيقى بمدينة بنها.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص، تبين أنه أثناء وقوف فتاة تنتظر لركوب سيارة بمنطقة الرياح التوفيقى، دهستها سيارة ملاكى حمراء اللون، تسير بسرعة جنونية مما أدى إلى مصرعها فى الحال، وتم نقل الجثة للمستشفى.

وتكثف مباحث القليوبية، جهودها لضبط السيارة وقائدها، من خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة، والتعرف على خط سير قائدها لسرعة ضبط السياره وقائدها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وتدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو لسيارة مسرعة تصطدم بفتاة بشارع الرياح التوفيقى بمدينة بنها، عقب وقوفها على جانب الطريق، واصطدمت السيارة الطائشة بها لتقع على الأرض غارقة فى دمائها،  كما عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعى، عن استيائهم من الواقعة وطالبوا بضرورة ضبط سائق السيارة الطائشة، وضرورة عمل مطبات صناعية بتلك المنطقة بسب كثرة الحوادث بها.

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وائل لطفي

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