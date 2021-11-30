التحقيقات في مصرع مسن وإصابة 5 في مشاجرة بجرجا

لقى عامل مصرعه وأصيب 5 آخرون فى مشاجرة بين طرفين بناحية قرية الحرجة دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، بسبب خلافات سابقة بسبب معاكسة الفتيات، تم السيطرة على المشاجرة، وضبط المشاركين فيها، وتم نقل المصابين للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج، وتم فرض كردون امنى بالمنطقة، وتم الفصل بين طرفى المشاجرة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج ووجود متوفى ومصابين وتمت السيطرة عليها وضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم.

بالفحص تبين من خلال التحريات التى قادها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومتوفي ومصابين دائرة مركز البلينا، وتبين أنها بين " طرف أول " عامل 85 سنة جثة هامدة إثر إصابته " طلق ناري بالرأس فتحة دخول وخروج " وعامل 36 سنة مصاباً " بطلق ناري أسفل الظهر من الجانب الأيسر فتحتي دخول وخروج " وعامل 35 سنة مصاباً " بطلق ناري بالبطن فتحة دخول من الناحية اليمني وخروج من الناحية اليسري " وعامل مصاباً " بطلق ناري بالكتف الأيمن فتحتي دخول وخروج " وعامل مصاباً " برش خرطوش بالفخذ الأيسر " وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي

وبين " طرف ثان " عامل 59 سنة و عامل 62 شيخ حصة بذات الناحية وعامل 50 سنة وعامل 38 سنة عامل الطرفان يقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية آلية عيار 7.62 × 39 بالخزينة و " 5 " طلقات من ذات العيار وبحوزة الثالث من الطرف الثاني بندقية خرطوش عيار 12.

بسؤالهما أتهم الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزتهم مما نتج عنه وفاة المذكور وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات سابقة لقيام أحد الأشخاص من عائلة الطرف الأول بمعاكسة إحدي الفتيات من عائلة الطرف الثاني تم تحرير مجضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.