الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيقات في مصرع مسن وإصابة 5 في مشاجرة بجرجا

جثة
جثة

لقى عامل مصرعه وأصيب 5 آخرون فى مشاجرة بين طرفين بناحية قرية الحرجة دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، بسبب خلافات سابقة بسبب معاكسة الفتيات، تم السيطرة على المشاجرة، وضبط المشاركين فيها، وتم نقل المصابين للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج، وتم فرض كردون امنى بالمنطقة، وتم الفصل بين طرفى المشاجرة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج ووجود متوفى ومصابين وتمت السيطرة عليها وضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم.

بالفحص تبين من خلال التحريات التى قادها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومتوفي ومصابين دائرة مركز البلينا، وتبين أنها بين " طرف أول " عامل 85  سنة جثة هامدة إثر إصابته " طلق ناري بالرأس فتحة دخول وخروج " وعامل 36  سنة مصاباً " بطلق ناري أسفل الظهر من الجانب الأيسر فتحتي دخول وخروج " وعامل 35 سنة مصاباً " بطلق ناري بالبطن فتحة دخول من الناحية اليمني وخروج من الناحية اليسري " وعامل مصاباً " بطلق ناري بالكتف الأيمن فتحتي دخول وخروج " وعامل مصاباً " برش خرطوش بالفخذ الأيسر " وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي

وبين " طرف ثان " عامل 59 سنة و عامل 62 شيخ حصة بذات الناحية وعامل 50 سنة  وعامل 38 سنة عامل الطرفان يقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية آلية عيار 7.62 × 39 بالخزينة و " 5 " طلقات من ذات العيار وبحوزة الثالث من الطرف الثاني بندقية خرطوش عيار 12.

بسؤالهما أتهم الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزتهم مما نتج عنه وفاة المذكور وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات سابقة لقيام أحد الأشخاص من عائلة الطرف الأول بمعاكسة إحدي الفتيات من عائلة الطرف الثاني تم تحرير مجضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 30-11-2021

الداخلية تكشف تفاصيل الاشتباه فى «جسم غريب» بالجيزة

«تعطيل الدراسة والعمل».. 25 إجراء لمواجهة تفشي الأوبئة

تجديد حبس «هكر» عملاء البنوك 15 يومًا

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوزه بجائزة القدم الذهبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مغادرة التاج البريطانى

محمود خليل

حب ودين وتقاليد.. على جناح «البوسطجى»

محمود الشربيني

دين.. الفرص الضائعة!

القس رفعت فكرى سعيد

دندرة والتسامح الديني

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يدين إقدام الرئيس الإسرائيلي على اقتحام الحرم الإبراهيمي

البرلمان العربى يوجه خطابات للأمم المتحدة بشأن اقتحام رئيس إسرائيل للحرم الإبراهيمى

أول سفير إسرائيلى لدى البحرين يصل المنامة لبدء مهمته الدبلوماسية