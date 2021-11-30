الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عصابة «تزوير الأختام » 4 أيام

حبس عصابة
حبس عصابة

جدد قاضي المعارضات، حبس متهمين اشتركا مع آخر هارب فى تشكيل عصابة جديدة لتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبي الحصول عليها نظير مبالغ مالية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وضمت الأحراز المضبوطة بحوزة المتهمين مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، مجموعة من شهادات الاستثمار وكشوف حسابات بنكية منسوب صدورها لبعض البنوك تحمل أختام مزورة، مجموعة من الأوراق خالية البيانات تحمل أختام مزورة لشعار الجمهورية.

وكشفت التحريات الأمنية، عن قيام تشكيل عصابى مكون من المتهمين الثلاثة بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، ومزاولة أعمال الوساطة والسمسرة فى مجال الأحوال المدنية من خلال إيهام ضحاياهم بقدرتهم على إنهاء مصالحهم، واستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومي، ببيانات معينة على غير الحقيقة بموجب مستندات مزورة نظير مبالغ مالية وقيام عناصر التشكيل باصطناع وتزوير بطاقات رقم قومي وتغيير محال الإقامة بها لعدد من الأشخاص "محددين"، وذلك بغرض الحصول على قروض بنكية من أحد البنوك. 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم وأمكن ضبط إثنين منهم، وبتفتيش مسكن أحدهما، تم العثور على "30 خاتم شعار الجمهورية منسوبة لعدة جهات حكومية مختلفة – 22 أكلاشيه لجهات مختلفة – 327 مستند منسوب صدوره لجهات مختلفة مزورة – كمية من صور لمستندات مؤهلات دراسية – شهادات جامعية – سجل تجارى – عقود زواج – توكيلات" منسوبة لجهات مختلفة – مبلغ مالى- 2 جهاز كمبيوتر بمشتملاتهما – جهاز تابلت يحوى برامج "فوتو شوب" لرسم صور للأختام المزورة – إسكانر".

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الوقائع المشار إليها بالاشتراك مع المتهم الآخر، كما أضافا بحيازتهما للمضبوطات بقصد استخدامها فـى التزوير، والمبلغ المالي من حصيلة نشاطهم الإجرامي والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.

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