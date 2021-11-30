بتعاملات بلغت 4 ملايين جنيه.. التحقيقات مع بقال يتاجر في العملة

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون.

- نتائج التحريات الأولية

وتواجه النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية الأولية، التى كشفت عن قيام المتهم صاحب محل بقالة، بممارسة نشاطا واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون واتخاذه من محله مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى غير المشروع، وقيامه بالاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى" بدائرة محل إقامته والمدن المجاورة، والقيام باستبدالها من البنوك محققًا نسبة مكاسب من فرق السعر، فضلًا عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكي" لراغبي الحصول عليها، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

- إجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد

وأضافت التحريات إنه تربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن حجم تعاملات المتهمة، خلال عام تجاوزت 4 مليون جنيه، حققهم من قيامه ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهم اتفق مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتي تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال لعامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عامل بمحل بقالة بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذاً من المحل المشار إليه مقراً لمزاولة نشاطه المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه حال تعامله فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق من إحدى السيدات "تم ضبطها"، وبحوزته (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - هاتفى محمول)، وبمواجهة المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.