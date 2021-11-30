تجديد حبس «هكر» عملاء البنوك 15 يومًا

جدد قاضي المعارضات المختص، اليوم الثلاثاء، حبس هكر متهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لعملاء البنوك الأجنبية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأشارت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إلى تعرض بعض البنوك وشركات المدفوعات الإلكترونية لوقائع احتيال والاستيلاء على أموالهم من قبل "أحد الأشخاص" ، حيث يقوم بإجراء عمليات شرائية وهمية على الموقع الإلكترونى الخاص بإحدى الشركات بموجب بيانات بطاقات دفع إلكترونى منسوبة لإحدى البنوك الأجنبية ، تم الإستيلاء على بياناتها من أصحابها بطرق إحتيالية مختلفة

كما ورد لعدة بنوك عاملة بالسوق المصرى إخطارات سرقة رصيد بطاقات إئتمانية خاصة ببنوك أجنبية خارج البلاد ، لقيام أحد الأشخاص بعمليات شراء وهمية بتلك الأرصدة مما عرض تلك البنوك لخسائر .

وتشكل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأسفرت الجهود، أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، إذ قام المذكور بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لعملاء البنوك الأجنبية، وذلك عن طريق إنشاء صفحة إلكترونية بإسم شركته التى أنشأها إستكمالاً للشكل الإحتيالى والكائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وقام بالإعلان على شبكة الإنترنت عن تقديم خدمات طبية ورعاية صحية وهمية مقابل الإتفاق مع بعض سارقى البطاقات الإئتمانية "الهاكرز" من خارج البلاد للاستيلاء على بيانات بطاقات الإئتمان الخاصة بعملاء البنوك الأجنبية بطرق إحتيالية، واستخدم تلك البيانات فى إجراء عمليات شراء وهمية لخدمات طبية عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بشركته المشار إليها.

ويجري تحصيل قيمة تلك العمليات عن طريق شركات الدفع الإلكترونى المختلفة، حيث يقوم بسحب تلك المبالغ وإقتسامها فيما بينه وبين سارقى البطاقات الإئتمانية من خارج البلاد "الهاكرز"، بالاتفاق فيما بينهما على نسبة للمتهم ويتم إرسال باقى المبالغ المستولى عليها إلى سارقى البطاقات الإئتمائية عن طريق محافظ إلكترونية يتم إنشائها من قبلهم لتلقى تلك المبالغ، وبتكثيف التحريات تبين تمكن المتهم خلال الـــ 3 أشهر الماضية من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المنسوبة لعدة بنوك أجنبية خارج البلاد ، وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على موقعه الإلكترونى بمبالغ مالية بقيمة (3) مليون جنيه ، تفُيد قيام أصحاب تلك البطاقات بشراء برامج حاسب آلى وتطبيقات خاصة بالرعاية الطبية والصحية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف المذكور، وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وبحوزته (2 هاتف محمول بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى كالتالي ( تطبيق موقع إلكترونى على شبكة الإنترنت لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين – مواقع ومجموعات هاكرز عالمية يتبادل المشاركين فيها بيع وشراء العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى التى تم الإستيلاء عليها من أصحابها بطرق إحتيالية مختلفة – كمية من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى – محادثات بين المتهم وآخرين من دول أجنبية تفيد قيامه بشراء بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المسروقة – بوابات دفع إلكترونى منسوبة لعدة شركات – تطبيق لمحفظة مالية إلكترونية المستخدمة فى إجراء تحويلات مالية للعملات الإفتراضية "بيتكوين" بين المتهم وشركائه بالخارج – كمية من الفواتير الشرائية "المزورة" منسوبة إلى إحدى الشركات الطبية تفيد قيام أصحاب البطاقات المستولى عليها فى الحصول على خدمات طبية من شركته ).

وبمراجعة البنوك المتعاقدة مع شركات الدفع الإلكترونى المتعاقدة مع المتهم ، تبين ورود إعتراضات من البنوك الأجنبية على عمليات شرائية التى تمت على الموقع الإلكترونى الخاص بالمتهم بموجب بطاقات دفع إلكترونى ، كما أقرت إحدى شركات الدفع الإلكترونى بقيام المتهم في خلال 3 أيام بإجراء (18) عملية شرائية "أون لاين" بموجب بطاقات أجنبية مسروقة وإستيلائه على مبالغ مالية بقيمة 500 ألف جنيه.

وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص والتحريات، اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.