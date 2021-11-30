الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

كنيسة مارجرجس بعين شمس تعلن استئناف رحلات القدس لعام 2022

كنيسة القيامة بالقدس
كنيسة القيامة بالقدس

أعلنت كنيسة مارجرجس بعين شمس، بالتعاون مع شركة أورجيني للسياحة، بدء الحجز لرحلات القدس لعام 2022، قبيل رحلات الحج المسيحي بـ7 أشهر المقرر في أبريل 2022 للاحتفال بأسبوع الآلام وعيد القيامة الذي يحل في الفترة من 23 أبريل حتى 29 أبريل .

وقالت كنيسة مارجرجس بعين شمس، إن الأسعار تبدأ من 950 دولار، بالإضافة إلى تذكرة الطيران والبرنامج يبدأ من جمعة ختام الصوم وينتهي بسبت النور "ليلة عيد القيامة"، مضيفا أن الاشتراك لا يشمل الطيران من القاهرة إلى تل أبيب والعكس.

وأضافت أن البرنامج يشمل زيارة طريق الآلام وجبل الزيتون وكنيسة القيامة والاحتفال بأحد الشعانين وأسبوع الآلام بالقدس مع الاحتفال بلحظة ظهور النور المقدس من قبر السيد المسيح بكنيسة القيامة بالقدس.

وشددت على ضرورة مطابقة الشروط التي يأتي على أهمها أن يكون سن المتقدم لزيارة القدس 40 عامًا، وأن يكون لديه جواز سفر ساري لمدة 6 شهور بعد شهر أبريل 2022، بالإضافة إلى ضرورة تلقي لقاح فيروس كورونا.

ويشمل البرنامج السنوي للحجاج الأقباط زيارة المعالم المسيحية في مدينة القدس للاحتفال بعيد القيامة، وهي «عين كارم، وكنيسة يوحنا المعمدان، وحقل الرعاة، ثم التوجه إلى بيت لحم لزيارة مغارة الحليب، وكنيسة المهد».

كما يتضمن البرنامج زيارة أريحا، وهناك يصعدون إلى جبل التجربة وزيارة الكنيسة فى قمته، ثم التوجه إلى شجرة زكا، قبل أن يطلوا على وادى قمران، الذي اكتشفت فيه مخطوطات العهد القديم.

وبعد ذلك تتم مشاهدة الكنيسة الروسية ذات التيجان الذهبية، ثم كنيسة الدمعة، وهى مكان بكاء السيد المسيح، قبل النزول حتى بستان جثسيمانى لزيارة كنيسة كل الأمم، وبعد ذلك قبر القديسة مريم العذرا، وزيارة كنيسة القيامة والكنيسة القبطية ودير السلطان.

 ثم يقصد الحجاج مدينة الناصرة لزيارة كنائس البشارة وقانا الجليل والتبغا أو عين السبع، وهى كنيسة معجزة الخبزات الخمس والسمكتين، ثم الصعود إلى جبل التطويبات، قبل التوجه إلى كفر ناحوم لزيارة منزل حماة التي شفاها السيد المسيح من الحمى. 

 ويتم الصعود إلى جبل طابور لزيارة كنيسة التجلى، مع نهاية الرحلة، يكون على الحجاج زيارة جبل صهيون، حيث قبر الملك داود، وكنيستى صياح الديك ونياحة مريم العذراء، ثم المشي على خطى السيد المسيح فى طريق الآلام عبر ١٤ مرحلة، والتوجه إلى منزل قيافا، حيث حبس المسيح، والمرور بالتتابع على كنائس القديسة حنا وبير سلوام والجلد، حتى الوصول إلى كنيسة القيامة التى تحتوى على الجلجثة، أى مكان صلب المسيح، وعمود الجلد ومكان التكفين والقبر المقدس، والختام يكون مع حضور خروج النور المقدس من قبر السيد المسيح.

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