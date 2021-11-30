ارتداء أقنعة الوجة إلزامية.. بريطانيا تتخذ إجراءات شديدة خوفا من «أوميكرون»

أكدت الحكومة البريطانية وفقا لبيان نشر على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، أنها اتخذت إجراءات مؤقتة ووقائية، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الثلاثاء، لمنع انتشار متحور "أوميكرون" الجديد.

حيث ستكون أقنعة الوجه إلزامية في المتاجر وغيرها من الأماكن مثل البنوك ومكاتب البريد ومصففي الشعر، وكذلك في وسائل النقل العام ما لم يتم إعفاء الأفراد من ذلك.

كما سيطلب من جميع المسافرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة إجراء اختبار "بي سي آر" في أو قبل

اليوم الثاني من الوصول والعزل الذاتي حتى يحصلوا على نتيجة اختبار سلبية.