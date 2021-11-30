الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

من ديسمبر.. تونس تتخذ 5 إجراءات لمواجهة متحور أوميكرون

تونس
تونس

قال رئيس لجنة الحجر الصحي في تونس"محمد الرابحي"  في تصريح لراديو "موزاييك" التونسية المحلية أمس الإثنين: إنه تم إقرار 5 إجراءات أساسية، تزامنا مع ظهور متحور جديد لفيروس كورونا "أوميكرون" في عدد الدول.

وتتمثل هذه الإجراءات في الاستظهار بجوازات التلقيح أو شهادة تثبت استيفاء التلاقيح لغير المقيمين من التونسيين والأجانب، الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق.

وشدد الرابحي على أن فعالية هاتين الوثيقتين تنطلق بعد 28 يوما من تلقي التطعيم بالنسبة للقاح جونسون، و14 يوما لبقية اللقاحات.

فضلا عن  الاستظهار بتحليل "بي سي آر" سلبي لا تتجاوز مدته 48 ساعة عند التسجيل، لكل الوافدين بداية من 6 سنوات.

مع إجبارية الحجر الصحي لمدة 10 أيام للوافدين غير الملقحين أو الذين لم يستكملوا التطعيم وذلك لجميع الوافدين التونسيين والأجانب سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين بالبلاد التونسية.

 كذلك شملت إخضاع الوافدين على تونس لاختبار سريع أو تحليل يتم إجراؤه في مختلف المعابر الحدودية، بمن فيهم المستوفين للتطعيم.

وأشار الرابحي إلى أن كل مخالف لهذه الإجراءات سيكون عرضة للعقوبات التي نص عليها الفصل 312 من مجلة الإجراءات الجزائية.

وأظهر إحصاء لـ«رويترز»، أن أكثر من 261.4 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و460218.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 781907 48313264
الهند 468790 34580832
البرازيل 614314 22080906
المملكة المتحدة 144775 10146915
روسيا 528525 9604233
تركيا 76411 8742793
فرنسا 118894 7620048
إيران 129711 6113192
ألمانيا 100871 5768774
الأرجنتين 116529 5326448

 

 

 

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