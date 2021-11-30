الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«فايزر»: لقاحنا ضد متحور «أوميكرون» سيكون متاحًا فى غضون 95 يومًا

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت شركتا "فايزر" و"جونسون آند جونسون"، الإثنين، العمل على نسخة جديدة من لقاحاتها المضادة لكوفيد-19 تستهدف المتحور "أوميكرون" في حال لم تكن التطعيمات الخاصة بها فعالة في الحماية من هذه النسخة الجديدة.

وقال آلبرت بورلا، رئيس شركة "فايزر"، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" التلفزيونية الأمريكية: "لا يزال هناك الكثير من الغموض بشأن المتحور الجديد الذي رصد في جنوب إفريقيا".

وأضاف: "سنعرف أهم ما يجب أن نعرفه خلال بضعة أسابيع"، مؤكدا على أنه لابد من إجراء تجارب لاختبار فاعلية اللقاح الحالي الذي طورته شركته بالتعاون مع شركة “بايونتيك” ضد المتحور الجديد، مشيرا إلى أنه إذا أظهرت النتائج أن اللقاح الحالي أقل فعالية وأصبحنا بحاجة لتطوير لقاح جديد، فقد بدأنا بالعمل عليه الجمعة، حيث قمنا بأول نموذج للحمض النووي وهو سيكون المرحلة الأولى في تطوير لقاح جديد، متابعًا: "سيكون لدينا لقاح في غضون 95 يوما"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وعن العقار المضاد لكوفيد-19 قال بورلا إن القرص الذي طورته "فايزر" لمعالجة المرض وأظهر فاعلية بنسبة 89 في المئة لتجنيب دخول المستشفى أو الوفاة خلال التجارب السريرية.

وبدورها كشفت شركة "موديرنا" الجمعة الماضية، عزمها تطوير جرعة معزّزة من اللقاح مخصصة للحماية من المتحور "أوميكرون".

يأتي هذا فيما أظهر إحصاء لـ«رويترز»، أن أكثر من 261.4 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و460218.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 781907 48313264
الهند 468790 34580832
البرازيل 614314 22080906
المملكة المتحدة 144775 10146915
روسيا 528525 9604233
تركيا 76411 8742793
فرنسا 118894 7620048
إيران 129711 6113192
ألمانيا 100871 5768774
الأرجنتين 116529 5326448

 

 

فايزر اعراض لقاح فايزر جرعات جونسون اند جونسون أوميكرون كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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