أطعمة يجب تجنبها إذا كنت تعانى من مرض فقر الدم

ليس سرًا أن الحديد معدن ضروري للوقاية من فقر الدم أو عكس مساره، فإذا كنت تعاني من مشكلة فقر الدم، فمن الجيد بالنسبة لك تضمين الكثير من الأطعمة الغنية بالحديد في نظامك الغذائي اليومي.

ووفقًا لما ذكره موقع "healthybuilderz" الطبي، هناك بعض الأطعمة التي يجب عليك تجنبها والابتعاد عنها أثناء محاربة فقر الدم، حيث يمكن لبعض الأطعمة أن تعرقل الامتصاص المناسب للحديد، وبالتالي تمنع جسمك من تزويده بالمعادن المهمة.

القهوة

يقول الخبراء إن فنجان من القهوة المفضل يمكن أن يساهم في عدم الاستفادة من الحديد في الأطعمة التي تتناولها، ومع ذلك هناك حل بديل حتى تتمكن من الاستمتاع بالقهوة على أساس منتظم: فقط تأكد من تناولها قبل ساعة واحدة من وجبات الطعام وساعة على الأقل بعد الوجبات.

الشاي الأخضر

على الرغم من حقيقة أن الشاي الأخضر صحي بلا شك، فإذا كنت مصابًا بفقر الدم يشكل خطرًا مثل القهوة، حيث يمكن أن يجعل الحديد موجودًا في الطعام عديم الفائدة إلى حد كبير.

الغولتين

أشار الأطباء بضرورة الابتعاد عن أي شيء يحتوي على الغلوتين خاصة إذا كنت تحاول التعامل مع فقر الدم، حيث أنه يمنع تناول أي شيء يحتوي على الغلوتين الأمعاء من امتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح في الطعام الذي تتناوله.

الأطعمة الغنية بالكالسيوم

يعتبر الكالسيوم معدن مهم للغاية لتقوية العظام، حيث يعد اختيار نظام غذائي يحتوي على أطعمة غنية بالكالسيوم أمرًا مهمًا لتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام عندما الكبر.

ووفقًا لما ذكره الأطباء، فالكالسيوم هو الشيء الذي يمكن أن يمنع امتصاص الحديد الأمثل، ومع ذلك، هذا لا يعني أنه يجب عليك الابتعاد عن أي شيء يحتوي على الكالسيوم والمخاطرة بالإصابة بهشاشة العظام يومًا ما - كل ما عليك فعله هو تناول الأطعمة الغنية بالحديد والغنية بالكالسيوم في أوقات مختلفة من اليوم.