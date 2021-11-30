إيران: من المقرر تشكيل فريق لرفع العقوبات الأمريكية عن طهران

أعلنت إيران أنه من المقرر ابتداء من صباح الثلاثاء تشكيل فريق عمل مع أطراف الاتفاق النووي لرفع العقوبات الأمريكية عنها.

وقال رئيس لجنة التفاوض الإيرانية علي باقري كني إن "موضوع رفع العقوبات الأمريكية القمعية وغير القانونية يجب أن يتصدر جدول أعمال المفاوضات، و هذا ما تم الاتفاق عليه من قبل سائر الأعضاء".

وأضاف أنه "من المقرر أن يتم تشكيل مجموعة عمل لرفع العقوبات صباح الغد بحضور خبراء من كافة الدول الأعضاء في مجموعة 4 + 1 (روسيا، الصين، ألمانيا، بريطانيا وفرنسا) وإيران".

وتابع: "أكدنا وجوب توفير متطلبات رفع العقوبات، بما في ذلك حصول إيران على ضمانات تمنع حكومة الولايات المتحدة وسائر الدول الأعضاء من الانسحاب من الاتفاق، وتطمينات بعدم استخدام الآليات المنصوص عليها في الاتفاق تحت ذرائع واهية".

وعلى صعيد آخر ، بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في مكالمة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التطورات في أفغانستان والمحادثات النووية في فيينا.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية أن عبد اللهيان أكد على ضرورة "عودة الأطراف الأخرى إلى التزاماتها الكاملة في الاتفاق النووي، وفي حال عودة هذه الأطراف، ستوقف إيران أيضا إجراءاتها التي اتخذتها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق".

وأضاف أن طهران لا تتجاهل الجولات الست السابقة من محادثات فيينا، مضيفا أنه "بصفتنا حكومة جديدة، فإننا نحتفظ بالحق في مراجعة ومناقشة القضايا المتنازع عليها باعتباراتنا الخاصة".

من جهته، رحب جوتيريش ببدء المحادثات النووية وأعرب عن دعمه الكامل لإحياء الاتفاق النووي، وأمله في تكون هناك نتائج للمحادثات.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف إلى بذل جهود لبناء الثقة فيما ينها وشدد على الدعم الكامل لذلك من الأمم المتحدة.

وبخصوص أفغانستان، أعرب الجانبان عن قلقهما من تفاقم الوضع الإنساني، وأكدا على ضرورة ضخ السيولة في اقتصاد هذا البلاد.