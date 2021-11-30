نجل عبدالطيف أبوهيف: تفاجئنا بتحضير فيلم عن «التمساح» منذ 20 عاما

لم يكن عبداللطيف أبوهيف معروفًا فقط بقدرته الخارقة كسبّاح؛ بل أيضًا بإنسانيته وشخصيته الساحرة، وكان صاحب كاريزما خاصة جدًا مشهور خارج مصر، حتى أنه شارك فيلم وثائقي باسمه "تمساح النيل" للمخرج نبيل الشاذلي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في قسم العروض الخاصة وذلك في الفترة ما بين 26 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر المقبل.

عبد اللطيف أبو هيف

ووصف ناصر عبداللطيف أبوهيف، نجل السباح العالمي الراحل عبداللطيف أبوهيف، شعوره بـ"المتحمس، والفخر"، لتذكر صديق والده الراحل وتحضيره لفيلم "تمساح النيل" منذ 20 عامًا.

وأضاف “أبوهيف”، في تصريحات لـ"الدستور" قائلًا: "أشعر بفخر شديد بالفيلم، لتحضير الفيلم منذ أكثر من عشرين عاما، وكان مفاجئة بالنسبة ليّ وقت عرضه، وفخر إن الفيلم اتعمل وفخر أكثر عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، ولكني كنت خايف من عدم إقبال الجمهور خاصًة أنه ضمن الأفلام الوثائقية والحمد لله خيب ظني وجميع التذاكر كانت مباعة".

عبد اللطيف أبو هيف

حفيدة السباح الراحل

من جانبها أعربت المستشارة ندى أبوهيف حفيدة السباح الراحل عبد اللطيف أبوهيف عن بالغ سعادتها لعرض فيلم وثائقي عن جدها الراحل "تمساح النيل" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، لافتًة إلى أن هذا الفيلم هو أول فيلم وثائقي يسلط الضوء على بطل حقيقي صنع نفسه بنفسه وقت ضعف الإمكانيات.

وأضافت ندى أبوهيف، في تصريحات لـ"الدستور" قائلًة: "أنا مبسوطة جدًا، وهو مش بطل عادي هو فعلًا البطل الإنسان، كله مواقف، علمني إني أحس كل الناس اللي حواليا، وجبر الخواطر والبطولة هي كل شئ في الحياة، وهو لو عايش كان هيكون فخور جدًا".

وأضافت ندى أبوهيف: "سيرتك ومسيرتك حاضرة فينا جيل بعد جيل، لروحك السلام، أسطورة مصرنا الغالية يا كابتن عبد اللطيف أبو هيف، حقيقي سيرته أطول من عمره".

عبد اللطيف أبو هيف

مخرج الفيلم

وأعرب نبيل الشاذلي، مخرج الفيلم الوثائقي "تمساح النيل"، عن سعادته الكبيرة لعرض فيلمه لأول مرة عن السباح العالمي الراحل عبداللطيف أبوهيف، في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ43، متابعًا: "أتوجه بالشكر إلى محمد حفظي رئيس المهرجان، وبشكره على اختيار الفيلم ليكون ضمن المهرجان على الرغم من إنه فيلم تسجيلي".

ووجه رسالة شكر لمنتج الفيلم الوثقائي، متابعًا في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "هو قرر ينتج الفيلم وعارف كويس إنه مش هيجيب تمنه لكنه قرر إنتاجه لمصر وللأجيال القادمة".

وأضاف: "مكنش سهل أبدًا نعمل الفيلم، خاصًة إني قعدت أدور كثير على عدد من التسجيلات في عدد من بلدان العالم، خاصًة إن الفيلم كانت بداية انتاجه منذ 20 عاما، وأهدي الفليم للشعب المصري والأجيال القادمة ليتذكروا بطل قرن كامل لن يتكرر، ولبلاد وادي النيل، خاصًة البلدان اللي عنده تماسيح في النيل بتاعهم".

الفيلم الوثائقي "تمساح النيل"

الفيلم الوثائقي "تمساح النيل"

يُجدر الإشارة إلى أن الفيلم الوثائقي "تمساح النيل" يعرض صورة عن السبّاح القرن المصري عبداللطيف أبوهيف، من خلال عيون صديقه القديم نبيل الشاذلي من خلال مقابلات معه ومع آخرين ومواد أرشيفية ثمينة يتتبع الفيلم رحلة أبوهيف بدايةً من مدينة نشأته الإسكندرية مرورا بكندا والسفر حول العالم.

وشارك الفيلم الوثائقي "تمساح النيل" للمخرج نبيل الشاذلي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في قسم العروض الخاصة وذلك في الفترة ما بين 26 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر المقبل؛ حيث أقيمت له سجادة حمراء في مسرح النافورة حضرها الفنانة إلهام شاهين وملكة جمال مصر فوزية محمد والفنانة هبة السيسي والفنان أمير شاهين والراقصة جوهرة وإيمي سلطان وكل صناع الفيلم.