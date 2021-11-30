الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

نجل عبدالطيف أبوهيف: تفاجئنا بتحضير فيلم عن «التمساح» منذ 20 عاما

عبد اللطيف أبو هيف
عبد اللطيف أبو هيف

لم يكن عبداللطيف أبوهيف معروفًا فقط بقدرته الخارقة كسبّاح؛ بل أيضًا بإنسانيته وشخصيته الساحرة، وكان صاحب كاريزما خاصة جدًا مشهور خارج مصر، حتى أنه شارك فيلم وثائقي باسمه "تمساح النيل" للمخرج نبيل الشاذلي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في قسم العروض الخاصة وذلك في الفترة ما بين 26 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر المقبل.

عبد اللطيف أبوهيف - ويكيبيديا
عبد اللطيف أبو هيف

ووصف ناصر عبداللطيف أبوهيف، نجل السباح العالمي الراحل عبداللطيف أبوهيف، شعوره بـ"المتحمس، والفخر"، لتذكر صديق والده الراحل وتحضيره لفيلم "تمساح النيل" منذ 20 عامًا.

 

وأضاف “أبوهيف”، في تصريحات لـ"الدستور" قائلًا: "أشعر بفخر شديد بالفيلم، لتحضير الفيلم منذ أكثر من عشرين عاما، وكان مفاجئة بالنسبة ليّ وقت عرضه، وفخر إن الفيلم اتعمل وفخر أكثر عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، ولكني كنت خايف من عدم إقبال الجمهور خاصًة أنه ضمن الأفلام الوثائقية والحمد لله خيب ظني وجميع التذاكر كانت مباعة".

وفاة سباح المسافات الطويلة المصري أبو هيف | Reuters
عبد اللطيف أبو هيف

حفيدة السباح الراحل

من جانبها أعربت المستشارة ندى أبوهيف حفيدة السباح الراحل عبد اللطيف أبوهيف عن بالغ سعادتها لعرض فيلم وثائقي عن جدها الراحل "تمساح النيل" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، لافتًة إلى أن هذا الفيلم هو أول فيلم وثائقي يسلط الضوء على بطل حقيقي صنع نفسه بنفسه وقت ضعف الإمكانيات.

 

وأضافت ندى أبوهيف، في تصريحات لـ"الدستور" قائلًة: "أنا مبسوطة جدًا، وهو مش بطل عادي هو فعلًا البطل الإنسان، كله مواقف، علمني إني أحس كل الناس اللي حواليا، وجبر الخواطر والبطولة هي كل شئ في الحياة، وهو لو عايش كان هيكون فخور جدًا".

 

وأضافت ندى أبوهيف: "سيرتك ومسيرتك حاضرة فينا جيل بعد جيل، لروحك السلام، أسطورة مصرنا الغالية يا كابتن عبد اللطيف أبو هيف، حقيقي سيرته أطول من عمره".

عبد اللطيف خميس أبو هيف &quot; سباح القرن 20 &quot; | المرسال
عبد اللطيف أبو هيف

مخرج الفيلم 

وأعرب نبيل الشاذلي، مخرج الفيلم الوثائقي "تمساح النيل"، عن سعادته الكبيرة لعرض فيلمه لأول مرة عن السباح العالمي الراحل عبداللطيف أبوهيف، في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ43، متابعًا: "أتوجه بالشكر إلى محمد حفظي رئيس المهرجان، وبشكره على اختيار الفيلم ليكون ضمن المهرجان على الرغم من إنه فيلم تسجيلي".

 

ووجه رسالة شكر لمنتج الفيلم الوثقائي، متابعًا في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "هو قرر ينتج الفيلم وعارف كويس إنه مش هيجيب تمنه لكنه قرر إنتاجه لمصر وللأجيال القادمة".

 

وأضاف: "مكنش سهل أبدًا نعمل الفيلم، خاصًة إني قعدت أدور كثير على عدد من التسجيلات في عدد من بلدان العالم، خاصًة إن الفيلم كانت بداية انتاجه منذ 20 عاما، وأهدي الفليم للشعب المصري والأجيال القادمة ليتذكروا بطل قرن كامل لن يتكرر، ولبلاد وادي النيل، خاصًة البلدان اللي عنده تماسيح في النيل بتاعهم".

الفيلم الوثائقي «تمساح النيل» في عرض عالمي أول بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي | فيديو - بوابة الأهرام
الفيلم الوثائقي "تمساح النيل"

 الفيلم الوثائقي "تمساح النيل"

يُجدر الإشارة إلى أن الفيلم الوثائقي "تمساح النيل" يعرض صورة عن السبّاح القرن المصري عبداللطيف أبوهيف، من خلال عيون صديقه القديم نبيل الشاذلي من خلال مقابلات معه ومع آخرين ومواد أرشيفية ثمينة يتتبع الفيلم رحلة  أبوهيف بدايةً من مدينة نشأته الإسكندرية مرورا بكندا والسفر حول العالم. 

 

وشارك الفيلم الوثائقي "تمساح النيل" للمخرج نبيل الشاذلي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في قسم العروض الخاصة وذلك في الفترة ما بين 26 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر المقبل؛ حيث أقيمت له سجادة حمراء في مسرح النافورة حضرها الفنانة إلهام شاهين وملكة جمال مصر فوزية محمد والفنانة هبة السيسي والفنان أمير شاهين والراقصة جوهرة وإيمي سلطان وكل صناع الفيلم.

عبد اللطيف أبو هيف فيلم وثائقي فيلم وثائقي باسمه تمساح النيل نجل السباح العالمي الراحل عبد اللطيف السباح العالمي الراحل عبد اللطيف

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

الداخلية تكشف تفاصيل الاشتباه فى «جسم غريب» بالجيزة

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوزه بجائزة القدم الذهبية

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الثلاثاء 30-11-2021

أول رد من الأهلى على مواجهة مونتيرى وأزمة المونديال

ليفاندوفسكى يفوز بجائزة «أفضل مهاجم فى العالم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مغادرة التاج البريطانى

محمود خليل

حب ودين وتقاليد.. على جناح «البوسطجى»

محمود الشربيني

دين.. الفرص الضائعة!

القس رفعت فكرى سعيد

دندرة والتسامح الديني

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

أول سفير إسرائيلى لدى البحرين يصل المنامة لبدء مهمته الدبلوماسية

الخارجية الفلسطينية تطالب بخطوات عملية لوقف هدم المنازل بالقدس

بعد تصنيفها كـ"إرهابية".. كيف يضغط القرار البريطانى على حماس؟