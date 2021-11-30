إصابة طفل إثر هجوم كلب ضال

أصيب طفل يبلغ من العمر 5 سنوات بتهشم في الوجه؛ نتيجه هجوم كلب ضال عليه بأحد شوارع مدينة الحمام، وتم علي الفور نقله إلى مستشفي الحمام المركزي.

واستقبلت مستشفى الحمام المركزي الطفل «علي. ط. د.ع»، ويبلغ من العمر 5 سنوات، مصاب بتهشم في الوجه وتآكل في الشفاه وجزء من الوجه؛ بسبب هجوم كلب ضال عليه، حيث قام الفريق الطبي بإجراء الإسعافات وتم تحويلة إلى مستشفى الجامعة بمحافظة الإسكندرية لاستكمال العلاج.

وكان قد أصيب الأحد الماضي، طفلين بمدينة الضبعة، إثر انقلاب لودر حفر بمنطقة زاوية العوام التابعة لمدينة الضبعة شرق مطروح، حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف، ونقلهما إلى مستشفي رأس الحكمة.

واستقبلت مستشفى رأس الحكمة محمد عبد الزين زوقه، 16 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبد الله عبد العاطي عبد الزين، 17 سنة، منطقة الزيتون بالضبعة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

وقام الطاقم الطبي على الفور بإجراء الفحوصات الطبية للمصابين، حيث تم وضعهم تحت الملاحظة، و حرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

