الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

معهد إيطالى: لا توجد أدلة تثبت أن «أوميكرون» أكثر حدة للمرض

أوميكرون
أوميكرون

أكد المعهد الأعلى للصحة الإيطالي أنه لا توجد حاليا أدلة تثبت أن سلالة "أوميكرون" من فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" تثير سيرا أكثر حدة للمرض مقارنة مع سابقاتها.

 

وقال المعهد، في بيان نشره على موقعه: "لا توجد حاليا أدلة تثبت أن سلالة أوميكرون تثير سير أحد للمرض مقارنة مع النسخ الأولى. البيانات الأولية تشير إلى مستوى أعلى للحالات التي يتم نقلها إلى المستشفيات في جنوب إفريقيا، لكن هذا الأمر يمكن أنه مرتبط بالارتفاع العام لعدد الناس المصابين وليس بالضبط بالإصابة بسلالة أوميكرون".

 

كما أوضح المعهد أنه "لا تتوفر حاليا معلومات تسمح بالافتراض أن الأعراض الخاصة المتعلقة بهذه السلالة تختلف عن الأعراض الناجمة عن النسخ الأخرى".

 

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

ايطالي معهد سير مرض كرون أوميكرون ادلة تثير عهد

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