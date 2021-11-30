الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القوات الجوية الأفغانية تجرى أول مناورات عسكرية منذ وصول طالبان للسلطة

القوات الجوية الأفغانية
القوات الجوية الأفغانية

أفادت وسائل إعلام أفغانية، بأن القوات الجوية الأفغانية أجرت أول مناورات عسكرية لها منذ استيلاء حركة "طالبان" على السلطة.

 

وجرت التدريبات في إقليم بلخ شمال البلاد، وفق ما نقله موقع "تولو نيوز"، حيث شاركت في المناورات طائرات هليكوبتر روسية من طراز Mi-17 وأخرى من طراز MD قدمتها الولايات المتحدة للحكومة المخلوعة.

 

وذكر الموقع أن الحركة شجعت الطيارين الذين فروا من أفغانستان بعد وصولها إلى السلطة في أغسطس على العودة إلى البلاد، ووعدت بمنحهم وظائف في القوات الجوية.

 

كما أعربت حكومة "طالبان" عن عزمها مراجعة حالة الأسطول الجوي والمطارات في البلاد، مؤكدة أن الطيارين والفنيين وغيرهم من العسكريين الذين بقوا في البلاد قد أعربوا عن استعدادهم للعمل مع السلطات الجديدة لضمان استمرار تشغيل المعدات.

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