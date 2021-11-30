الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر تؤكد التزامها بدعم المبادرات الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة

كوثر كريكو
كوثر كريكو

أكدت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية كوثر كريكو، التزام بلادها بدعم كل المبادرات الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة ونبذ جميع أشكال العنف ضدها.

جاء ذلك خلال كلمتها، على هامش مشاركتها في أعمال الحوار الإقليمي تحت عنوان: "الرجال والنساء معًا، حان وقت العمل"، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والمنظم اليوم، عبر تقنية التحاضر عن بعد "فيديو كونفرانس".

وأضافت أن بلادها تحرص على حماية المرأة، تأكيدًا للإرادة السياسية للدولة على مواصلة المجهودات المبذولة لمناهضة العنف ضد المرأة، وإيمانًا بأن الدور الفعال للمرأة في تنمية المجتمع في مختلف المجالات لن يتحقق بدون حمايتها.

وأشارت وزيرة التضامن الجزائرية إلى أن التشريعات الوطنية تعززت بتعديلات تجسد نبذ جميع أشكال العنف ضد المرأة لمختلف أنواعه، مضيفة أن الجزائر وضعت عدة آليات يتم تنفيذها بالتنسيق بين المسؤولين المحليين للقطاعات والهيئات المعنية بالموضوع والحركة الجمعوية ووسائل الإعلام .

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