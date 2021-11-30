الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

التموين: الرئيس وجه بتكوين مخزون استراتيجى من السلع المختلفة

وزير التموين
وزير التموين

 أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتكوين مخزون استراتيجي من السلع المختلفة ما قبل أزمة كورونا، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي على مدار السنوات الماضية.


وقال الوزير المصيلحي ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "إم بي سي مصر" الفضائية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب إنه :"طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي في المحافظة على المخزون الاستراتيجية من السلع فقد تم استهداف المخزون الاستراتيجي لـ 6 أشهر بدلا من 3 أشهر"، مؤكدا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من البروتينات.


وأشار إلى أن الوزارة مهتمة بالحفاظ على الاحتياطي الإستراتيجي للسلع في ظل ارتفاع الأسعار وتعطل الشحن، لكي تتمكن من امتصاص الصدمات وإتاحة السلع في السوق المصري، مشيرا إلى أن التعاون والتنسيق مستمر مع القطاع الخاص أو الأعمال العام لضمان استمرارية العملية الإنتاجية للمعلبات وغيرها.


وأضاف :"لدينا احتياطي استراتيجي من القمح يكفي 5.1 شهر، واحتياطي استراتيجي من السكر 3.5 شهر زيادة عن معدلات الاستهلاك، و5.4 شهر استهلاك في زيوت الأكل".


وأكمل وزير التموين والتجارة الداخلية أنه من أهم الأمور :"عندما تحدث أزمات أننا نستطيع أن نمتص هذه الصدمات وتكون كافة السلع متاحة في السوق المصري".

مصر تعاون السيسي الاعلام وزارة قمح خلال الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي ماضي تنسيق السوق محافظة الداخلية استراتيجية عمرو التجارة الداخلية القطاع الخاص استهداف ام بي سي مصر برنامج الحكاية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

الداخلية تكشف تفاصيل الاشتباه فى «جسم غريب» بالجيزة

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوزه بجائزة القدم الذهبية

محمد صلاح يفوز بجائزة القدم الذهبية كأفضل لاعب فى العالم

أول رد من الأهلى على مواجهة مونتيرى وأزمة المونديال

ليفاندوفسكى يفوز بجائزة «أفضل مهاجم فى العالم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مغادرة التاج البريطانى

محمود خليل

حب ودين وتقاليد.. على جناح «البوسطجى»

محمود الشربيني

دين.. الفرص الضائعة!

القس رفعت فكرى سعيد

دندرة والتسامح الديني

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

أول سفير إسرائيلى لدى البحرين يصل المنامة لبدء مهمته الدبلوماسية

الخارجية الفلسطينية تطالب بخطوات عملية لوقف هدم المنازل بالقدس

بعد تصنيفها كـ"إرهابية".. كيف يضغط القرار البريطانى على حماس؟