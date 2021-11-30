التموين: الرئيس وجه بتكوين مخزون استراتيجى من السلع المختلفة

أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتكوين مخزون استراتيجي من السلع المختلفة ما قبل أزمة كورونا، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي على مدار السنوات الماضية.



وقال الوزير المصيلحي ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "إم بي سي مصر" الفضائية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب إنه :"طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي في المحافظة على المخزون الاستراتيجية من السلع فقد تم استهداف المخزون الاستراتيجي لـ 6 أشهر بدلا من 3 أشهر"، مؤكدا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من البروتينات.



وأشار إلى أن الوزارة مهتمة بالحفاظ على الاحتياطي الإستراتيجي للسلع في ظل ارتفاع الأسعار وتعطل الشحن، لكي تتمكن من امتصاص الصدمات وإتاحة السلع في السوق المصري، مشيرا إلى أن التعاون والتنسيق مستمر مع القطاع الخاص أو الأعمال العام لضمان استمرارية العملية الإنتاجية للمعلبات وغيرها.



وأضاف :"لدينا احتياطي استراتيجي من القمح يكفي 5.1 شهر، واحتياطي استراتيجي من السكر 3.5 شهر زيادة عن معدلات الاستهلاك، و5.4 شهر استهلاك في زيوت الأكل".



وأكمل وزير التموين والتجارة الداخلية أنه من أهم الأمور :"عندما تحدث أزمات أننا نستطيع أن نمتص هذه الصدمات وتكون كافة السلع متاحة في السوق المصري".