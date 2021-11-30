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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الثلاثاء 30-11-2021

سعر الجنيه الإسترلينى
سعر الجنيه الإسترلينى

تباين سعر الجنيه الإسترليني أمام نظيرة المصري في الأسواق المحلية المصرية اليوم الثلاثاء 30-11-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة خلال التداولات الصباحية. 

وعلى المستوى المحلي، جاء متوسط سعر الجنيه الإسترليني عند مستوى 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترليني في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 30-11-2021

 

جاء سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية، مستويات 20.97 جنيه للشراء، و21.26 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري داخل البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 21.09 جنيه للشراء، و21.31 جنيه للبيع.

وحقق سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه على شاشات التداول اللحظية بالبنك الأهلي المصري اليوم سعر 20.97 جنيه للشراء، و21.26 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري داخل البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 21.09 جنيه للشراء، و21.31 جنيه للبيع، وجاء الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قطر الوطني الأهلي عند 21.12 جنيه للشراء، و21.22 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترليني في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 30-11-2021

 

والجنيه الإسترليني العملة المتداولة في المملكة المتحدة وتوابعها من جزيرة مان وجزر القنال الإنجليزي وأقاليم ما وراء البحار البريطانية من جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية والمقاطعة البريطانية بالقارة القطبية الجنوبية وتريستان دا كون.

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