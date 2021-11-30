سعر الدينار الكويتى فى الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 30-11-2021

تباين سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية، اليوم الثلاثاء 30 -11-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة خلال التداولات الصباحية.

علي المستوي المحلي ، وجاء متوسط سعر الدينار الكويتي في مواجهة الجنيه المصري على المستويات المعلنة على شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي المصري عند 51.754 جنيه للشراء 52.094 للبيع، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية.

سعر الدينار الكويتى في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 30 -11-2021

وجاء الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلى المصرى نحو 49.25 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع، واستقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية عند سعر 48.35 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع،و وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المتحد عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدينار الكويتي في البنك المصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري، ليكون سعره 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع، وفي بداية التعاملات الصباحبة جاء سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي ليصبح سعره 49.37 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع،واستقر سعر صرف الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتي على مستواه أمام الجنيه المصري عند مستوى 49.67 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 30 -11-2021

والدينار الكويتي هو العملة الرسمية لدولة الكويت يصدرها بنك الكويت المركزي حاليًا، حيث أصدر مجلس النقد الكويتي أول دينار كويتي في الأسواق عام 1960 م خلفاَ للروبية الهندية التي كانت مستخدمة قبله، ثم أصدر بنك الكويت المركزي بعد ذلك ستة إصدارات أخر للعملة آخرها عام 2014 م، وينقسم الدينار الكويتي إلى 1000 فلس ويعتبر صاحب أعلى سعر صرف في العالم الآن وقد تم إصدار أول فئة من فئة العشرين دينار في 9 فبراير عام 1986.