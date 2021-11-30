الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

5 معلومات عن مناقصات توريد الأرز المحلى لصالح البطاقات التموينية

الأرز المحلي
الأرز المحلي

 تهتم وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن مناقصات توريد الأرز المحلي من خلال شركات ومضارب الأرز التابعة لشركات القطاع الخاص، لتوفير الأرز التمويني على البطاقات التموينية شهريًا، بواقع ما بين 30 ألف طن إلى 40 ألف طن، حيث تعلن دائمًا على المناقصات من خلال الهيئه العامة للسلع التموينية.

 وترصد«الدستور»، أهم المعلومات عن مناقصات توريد الأرز، على النحو التالي:

أولًا: مناقصات توريد الأرز، تتضمن كراسة الشروط لكل شركة مضارب على حدة، وهي تحتوي على ظرف فني يتضمن المواصفات والجودة ونسبة الكسر لا تزيد عن 5%، رفيع الحبة، والظرف المالي يحدد السعر النهائي للأرز الذي يتم قبوله.

ثانيًا: لجنة البت في المظاريف الفنية والمالية من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية التي تشترط أن تكون كل شركة لديها سجل تجاري وبطاقه ضريبية ومسجلة في سجل الموردين بالهيئة العامة للسلع التموينية.

ثالثًا: التأمين على كل شركة يصل 100,000 جنيه بجدية شركات التوريد، و لجنة البت في المظاريف تقوم باختيار أقل الأسعار التي يتم طرحها من خلال شركات مضارب الأرز، ويتم ترسية المناقصة على الجودة وأقل الأسعار، على أن يكون التوريد لكل مضرب 500 طن بحد أدنى لصالح البطاقات التموينية.

 رابعًا: يتم التوريد لصالح شركتي تجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لصرفها على البطاقات التموينية، وتتراوح ما بين 30 و40 ألف طن شهريًا، تبدأ أول شهر يناير المقبل.

خامسًا: يطرح الأرز التمويني علي البطاقات التموينية بسعر 8 جنيهات للكيلو، ليحصل المواطن على حسب قيمة الدعم الموجه له بقيمة 50 جنيهًا للفرد الواحد.

يذكر أن إنتاجية  الموسم الحالي للأرز تقرب من 5 ملايين طن أرز شعير، بما يعادل 3 ملايين طن أبيض، وأن هذه الكميات تكفي الاحتياجات حتى أغسطس 2022.

وزارة التموين الأرز أسعار التموين بطاقات التموين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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