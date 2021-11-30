الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 30-11-2021

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء، مع شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 2,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن الجمهورية
العظمى الصغرى
القاهرة 27 16
الإسكندرية 24 15
وادى النطرون 28 16
طنطا 27 16
شبين الكوم 27 16
دمنهور 28 16
بلطيم 25 16
مطروح 22 15
السلوم 22 14
سيوة 25 14
بورسعيد 25 16
دمياط 25 16
الزقازيق 27 16
المنصورة 27 16
الإسماعيلية 29 14
السويس 29 16
العريش 26 16
رفح 26 16
رأس سدر 30 16
نخل 32 11
نويبع 32 16
طابا 30 17
كاترين 26 11
الطور 30 16
شرم الشيخ 30 19
الغردقة 31 18
مرسى علم 31 18
الفيوم 30 14
بنى سويف 30 14
المنيا 30 14
أسيوط 31 15
سوهاج 32 15
قنا 33 15
الأقصر 34 16
أسوان 35 16
إدفو 35 16
أبوسمبل 33 15
الوادى الجديد 35 14
شلاتين 32 19
أبو رماد 32 19
حلايب 29 20
رأس حدربة 28 20

ارصاد جديد البحر الاحمر سوهاج كاترين صور اليوم الوادي الجديد الاسماعيلى خبراء المنيا بني سويف الفيوم درجات الحرارة الإسماعيلية حالة الطقس البحر المتوسط وادى النطرون

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