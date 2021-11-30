الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أشكال العنف ضد نساء الريف.. ندوة ضمن نشاطات القومى للمرأة

ندوة المجلس القومي
ندوة المجلس القومي للمرأة

 عقدت لجنة المرأة الريفية بالمجلس القومي للمرأة، ندوة حول "أشكال العنف ضد المرأة الريفية" ، بحضور ماري لويس عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وأمينة شفيق الكاتبة الصحفية بجريدة الأهرام، والدكتورة عزة كامل كاتبة و صحفية و الدكتور فادي عبد الراضي أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة بالقاهرة، و عدد من عضوات وأعضاء اللجنة واستهدف حضور متميز من السيدات من محافظات الدقهلية و الفيوم و بني سويف و دمياط و الأقصر و الوادي الجديد و الشرقية و الإسماعيلية و المنيا و كفر الشيخ و الإسكندرية، في اطار حملة ال ١٦ يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التى يطلقها المجلس القومي للمرأة تحت عنوان " كونى". 

ندوة المجلس القومي للمرأة 


 أكدت ماري لويس أن الطريقة الرئيسية لمنع العنف ضد المرأة الريفية هو من خلال دعمها اقتصاديا ، وأن يكون لها مصدر دخل ، وأن تدرك حقوقها ، بمعنى أن تكون سيدة قوية معتمدة علي ذاتها. 

ندوة المجلس القومي للمرأة 


 وأوضحت الدكتورة هالة يسري أن حملة ال ١٦ يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة و  لجنة المرأة الريفية بالمجلس تستهدف معرفة أشكال العنف الموجهة للمرأة الريفية و كيفية مناهضته من خلال الآليات المؤسسية. 

ندوة المجلس القومي للمرأة 


واستعرضت أمينة شفيق عدة مبادرات لتمكين المرأة الريفية ومنها تمثيلها في التعاونيات داخل القرى، وتدريبها على التصنيع الزراعي، والاستفادة من جميع المخلفات البيئية. 

ندوة المجلس القومي للمرأة 


فيما عرفت الدكتورة عزة كامل المرأة الريفية بأنها إمرأة عاملة تعتمد علي موارد طبيعية و زراعية كما تشكل حوالي ٤٣٪ من سكان بلاد العالم، وأضافت أن فهم الرجل الريفي و أسباب ممارساته للعنف يعد عنصر أساسي لمساعدة صناع القرار في التخطيط، و تقليل الفجوة بين الرجل و المرأة في الريف المصري. 

ندوة المجلس القومي للمرأة 


و تحدث الدكتور فادي عن أهمية تحقيق الشمول المالي للمرأة الريفية لمساعدتها فى تحقيق التمكين الإقتصادي. 

ندوة المجلس القومي للمرأة 


و شاركت الدكتورة درة فيعانى عبر تقنية الفيديو كونفرانس وأكدت أن التمكين الاقتصادي هو الوسيلة الرئيسية ان لم تكن الوحيدة لتقليل العنف ضد المرأة، و أضافت بعض الاقتراحات من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.

ندوة المجلس القومي للمرأة 
ندوة المجلس القومي للمرأة 

 

ندوة المجلس القومي للمرأة 
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