آليات الصرف لـ 7 سلع تموينية جديدة لأصحاب البطاقات

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال شركتي تجارة الجملة العامة والمصرية التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، صرف الاستعاضة الأولى لمقررات التموين لشهر ديسمبر المقبل بالسلع الجديدة من خلال بدالي التموين ومشروع "جمعيتي" والمجمعات، والتي تصل عددها إلى نحو 40,000 منفذ على مستوى الجمهورية في محافظات الوجه البحري والوجه القبلي.

وترصد "الدستور" أهم المعلومات عن السلع الجديدة التي سيتم صرفها للمواطنين خلال ديسمبر المقبل وهي

أولا: البدء فى صرف السلع التموينية الجديدة بدءا من يوم الأربعاء المقبل من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية لشركات النيل والأهرام والإسكندرية والهايبر ماركت وفروع دلتا ماركت التابعة لشركتي تجارة الجملة العامة والمصرية.

ثانيا: يرتفع عدد السلع التموينية لمنظومة التموين الجديدة إلى 35 سلعة بدلا من 28 سلعة بزيادة 8 سلع كمقررات تموينية جديدة يتم صرفها بدءًا من أول الشهر المقبل.

ثالثا: تضم السلع التموينية الجديدة 7 أصناف من البسكويت بسعر يتراوح ما بين 2 جنيه و3 جنيهات وهي:

بسكويت تومور بالعجوة 3 جنيهات

بسكويت تومور بالكاكاو 3 جنيهات

ويفر يويوز فانيليا 2 جنيه

ويفر يويوز فراولة 2 جنيه

ويفر يويوز شيكولاتة 2 جنيه

ويفر بوو فانيليا 3 جنيهات

ويفر بوو شيكولاتة 3 جنيهات

رابعا: يقوم المواطن صاحب البطاقة التموينية باختيار السلع التي تناسبه من منظومة التموين الجديدة التي تضم 35 سلعة بزيادة سبع سلع جديدة من أصناف البسكويت الذي يتراوح سعره ما بين 2 جنيه إلى ثلاثة جنيهات ويتم اختيار هذه السلع و يتم صرفها حسب متوسط نصيب الفرد من الدعم الذي يصل لنحو 50 جنيها للفرد الواحد والأسرة المكونة من أربعة أفراد ستحصل على قيمة 200 جنيه.

خامسا: يستفيد من هذه السلع التموينية الجديدة نحو 63 مليون فرد مستفيد على البطاقة التموينية.

سادسا: يستمر في صرف السلع التموينية الجديدة منذ بدء الشهر المقبل وحتى نهايته وتسجل على ماكينة صرف للبدال التمويني.