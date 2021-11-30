بعد اتهامه بالعنصرية.. تشارلز يتخذ الإجراءات القانونية ضد كاتب أمريكى

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الأمير تشارلز استدعى المحامين الليلة الماضية بسبب مزاعم وصفته بالعنصري.



وبحسب الصحيفة، فقد نفى مساعدوا القصر مزاعم بأن تشارلز شكك في لون البشرة لأبناء الأمير هاري وميجان المستقبليين.



وفي شهر مارس الماضي، أخبرت ميجان ملكة البرنامج الحوارية الأمريكية أوبرا وينفري أن العائلة المالكة كان لديها مخاوف ومحادثات حول مدى قتامة بشرة ابنها آرشي قبل ولادته.



وظهرت هذه الإدعاءات في كتاب جديد صدر في الولايات المتحدة الأمريكية، زعم أن تشارلز سأل زوجته كاميلا على الإفطار: "أتساءل كيف سيبدو الأطفال؟"

قيل أن كاميلا "فوجئت إلى حد ما" ويُزعم أنها ردت: "حسنًا ، رائعة للغاية ، أنا متأكدة".



قيل أن تشارلز خفض صوته وأضاف: "أعني ، ما رأيك كيف ستكون بشرة أطفالهم؟"



وقال المتحدث باسم الأمير لصحيفة ذا صن: "هذا خيال ولا يستحق المزيد من التعليق".



تظهر هذه المزاعم في كتاب كريستوفر أندرسن في الولايات المتحدة "الإخوة والزوجات: داخل الحياة الخاصة لوليام وكيت وهاري وميجان" والذي سيصدر غدًا الثلاثاء.



ونفى مساعدون أن المحادثة حدثت في أي وقت وكان من المفهوم أنه تم تنبيه المحامين الملكيين.



وظهرت مزاعم الكتاب قبل ساعات من عرض البي بي سي الليلة الجزء الثاني من فيلمها الوثائقي المثير للجدل "الأمراء والصحافة" ، الذي قدمه الجمهوري آمول راجان.



وقال أحد المطلعين: "المزاعم سخيفة للغاية، هناك قلق أكثر من أن التعليق على ذلك سيؤدي ببساطة إلى بيع كتب أكثر من الإضرار الفعلي بسمعة تشارلز."



وقالت الكاتبة الملكية إنطريد سيوارد: "أعتقد أن تشارلز سيكون غاضبًا ومنزعجًا للغاية من هذا النوع من الادعاءات لأن آخر شيء يمكن وصف تشارلز به هو العنصرية، وإذا أدلى بهذه الملاحظة ، فأنا متأكد من أنها كانت بريئة تمامًا، حيث سيسأل أي شخص عن ولادة طفل وكيف سيبدو الطفل".



وتابعت "أعتقد أنه سيتفاجأ بأن شخصًا ما قد ينسب مثل هذه الجملة إليه - وأنا متأكدة تمامًا من أن تشارلز لا يتناول الإفطار حتى مع كاميلا."