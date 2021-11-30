خوفا من تواطؤ وزارة العدل.. الكونجرس يتخذ إجراءات حاسمة مع موظفى ترامب

قال آدم شيف، العضو الرئيسي في اللجنة التي تحقق في أعمال الشغب القاتلة التي قام بها أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب في الكابيتول هذا الأسبوع ما إذا كانت ستتهم مارك ميدوز، آخر رئيس لموظفي البيت الأبيض في عهد ترامب ، بالازدراء الجنائي للكونجرس.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد قال آدم شيف، وهو ديمقراطي من كاليفورنيا ورئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "أعتقد أننا على الأرجح سنتخذ قرارًا هذا الأسبوع بشأن مسار سلوكنا مع هذا الشاهد بعينه وربما مع آخرين".

وقال "شيف"، أيضًا إنه قلق بشأن وزارة العدل؛ بسبب ما يُتصور أنه لا يهتم بالتحقيق في أفعال ترامب نفسه، مطالبة المسئولين في جورجيا بـ "إيجاد" أصوات من شأنها أن تلغي هزيمته أمام جو بايدن.

وتحقق لجنة 6 يناير في الهجوم على مبنى الكابيتول من قبل أنصار دونالد ترامب الذين طلب منهم "القتال مثل الجحيم" لقلب هزيمته.

وأكدت الصحيفة، أنه تم عزل ترامب بدعم من 10 أعضاء جمهوريين في مجلس النواب، لكن تمت تبرئته عندما انشق سبعة أعضاء فقط في مجلس الشيوخ، وتضم اللجنة المختارة اثنين فقط من الجمهوريين، آدم كينزينجر وليز تشيني، اللذان انفصلا عن ترامب في 6 يناير.

وقال "شيف": "حاولنا تحميل الرئيس السابق المسئولية من خلال الإقالة، هذا هو العلاج الذي لدينا في الكونجرس، نحاول الآن الكشف عن الحقائق الكاملة لسوء سلوك الرئيس السابق وكذلك من حوله ".

وردًا على سؤال حول ميدوز - الذي من المقرر أن ينشر مذكراته في 7 ديسمبر - قال شيف: "لا يمكنني أن أتطرق إليه، الاتصالات التي نمتلكها أو لم نكن نمتلكها مع شهود معينين".

وينتظر كافة موظفي ومساعدي ترامب الذين يرفضون التعاون مع الكونجرس نفس المصير.