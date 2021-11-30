الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الريال السعودى يواصل استقراره فى البنوك اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021

الريال السعودى
الريال السعودى

استقر سعر الريال السعودي، اليوم الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021،  في البنوك المصرية والعاملة في السوق المصري، لليوم الخامس على التوالي.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 30-11-2021

ووفقا  لما رصده "الدستور" شهد الريال السعودي فى البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، استقرارا وسجل نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع. وعن سعر الريال السعودي فى بنك مصر، شهد أيضًا استقرارًا، حيث سجل 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك البركة سجل 4.07 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
 
الريال السعودي فى البنك الأهلي

فى حين سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 4.18 جنيه للشراء مقابل 4.19 جنيه للبيع، كما سجل الريال السعودي في بنك القاهرة  نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
 

استقرار سعر الريال السعودي في بنك HSBC

وشهد سعر الريال السعودي في بنك بلوم استقرارا وسجل 4.17 للشراء، و4.20 للبيع، كما استقر سعر الريال السعودي في بنك HSBC  وسجل نحو 4.17 للشراء و 4.20 للبيع.
 

سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس

وعن سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس فقد سجل نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
 

سعر الريال في بنك كريدي أجريكول مصر

واستقر سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية وسجل 4.15 جنيه للشراء، واستقر عند 4.19 جنيه للبيع، كما استقر سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر عند 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
 

سوق الأسهم السعودية

نجح سوق الأسهم السعودية فى العودة للمنطقة الخضراء، بعد عدة جلسات تراجعت فيها المؤشرات لمستويات قياسية فى ظل تخوف المستثمرين من متحور كورونا الجديد.

قناة السويس البنك الأهلي البنك المركزي القاهرة السعودية

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وائل لطفي

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