منسقة الأمم المتحدة بلبنان تحث على مزيد من الدعم الدولي للجيش

حثت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتسكا على مد المزيد من الدعم الدولي إلى الجيش اللبناني، مشيدة بالدور الحيوي الذي يقوم به الجيش في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان على الرغم من تأثير الأزمة الاجتماعية والاقتصادية على المؤسسة العسكرية وعناصرها.

جاء ذلك في إحاطة تقدمت بها فرونِتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا والقائد العام لليونيفيل ستيفانو ديل كول لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول تطبيق قرار المجلس رقم 1701 الخاص بوقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني وحول الوضع في لبنان، بناءً على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

واعتبرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة أن تشكيل الحكومة تطوراً إيجابياً لكنها عبرت عن أسفها لعدم إحرازها تقدم في تنفيذ أجندة الإصلاح في لبنان منذ آخر إحاطة قدمتها إلى مجلس الأمن في يوليو الماضي ، واصفه الأوضاع بالمتدهورة وخصوصا الاجتماعية والاقتصادية في لبنان مشيرة إلى تأثيرها الحاد على حياة الناس اليومية.

وأعربت عن أملها في أن يستأنف مجلس الوزراء اللبناني اجتماعاته التي علقت منذ 12 أكتوبر الماضي وأن يتخذ إجراءات عاجلة لصالح البلد والشعب.

وقالت المنسقة الخاصة إن الالتزامات يجب أن تترجم إلى أفعال إذا كانت القيادة اللبنانية تعتزم التغلب على الأزمة العميقة في البلاد واستعادة الاستقرار السياسي والمؤسساتي في لبنان وتلبية احتياجات وحقوق الشعب اللبناني.

وشددت على أن الانتخابات النزيهة والشفافة ضمن المهل الدستورية هي ركيزة الديمقراطية وجزء لا يتجزأ من الإصلاح وتضع لبنان على طريق التعافي، مؤكدة على استعداد المجتمع الدولي لدعم العملية الانتخابية.

وفي إشارة إلى التوترات الأخيرة المتعلقة بالتحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري، كررت المنسقة الخاصة دعوات الأمم المتحدة الى العدالة والمساءلة من خلال إجراء تحقيق سريع ونزيه وشامل وشفاف.

وسلطت المنسقة الخاصة الضوء على جهود الأمم المتحدة المستمرة لدعم لبنان خلال هذه الفترة الصعبة والتزامها الراسخ بأمن لبنان واستقراره وسلامة أراضيه.

من جانبهم، رحب أعضاء مجلس الأمن بجهود اليونيفيل للحفاظ على السلام والأمن في جنوب لبنان وبتنسيقها الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية، موكدين على أهمية وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها بتنفيذ القرار 1701 بالكامل واحترام وقف الأعمال العدائية.