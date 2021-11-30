ضبط 54 كيلو لحوم يشتبه في عدم صلاحيتها بالغربية

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالغربية، اليوم الإثنين، من ضبط 54 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمركز زفتى.

كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف بلجنة تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية و الإدارة البيطرية بزفتى، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني بمركز فتى.

وأسفر مرور اللجنة عن ضبط 54 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك،وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحريزها وسحب عينات منها لتحليها وفحصها للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك أو من عدمه.

وتحرر 4 محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.