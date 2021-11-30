الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 54 كيلو لحوم يشتبه في عدم صلاحيتها بالغربية

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالغربية، اليوم الإثنين، من ضبط 54 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمركز زفتى.
كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف بلجنة تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية و الإدارة البيطرية بزفتى، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني بمركز فتى.
وأسفر مرور اللجنة عن ضبط  54 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ويشتبه فى عدم  صلاحيتها للاستهلاك،وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحريزها وسحب عينات منها لتحليها وفحصها للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك أو من عدمه.
وتحرر  4 محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

ضبط مبارك كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر يشتبه عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي مطروحة ومتداولة الاسواق بمركز

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