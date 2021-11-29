«أوميكرون ودلتا» أخطرهم.. سلالات كورونا تثير قلق العالم وتهدد فاعلية اللقاحات

أثار المتحور الجديد لفيروس كورونا “كوفيد 19 ” المعروف باسم "أوميكرون"، القلق في أوساط العالم مجددا وسط مخاوف من عدم فاعلية اللقاحات في مواجهة السلالة الجديدة التي دفعت العديد من دول العالم إلى فرض إجراءات إغلاق مجددا أمام الدول التي شهدت ظهور المتحور الجديد.

وأكدت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق أن متحورات كورونا لن تتوقف عند سلالة معينة، وسط توقعات بظهور سلالات جديدة قد تهدد فاعلية اللقاحات التي تم التوصل إليها لمعالجة المرض الناجم عن كورونا.

وترصد "الدستور" أبرز متحورات كورونا في التقرير التالي:

أوميكرون

أكدت منظمة الصحة العالمية أن أوميكرون (B.1.1.529) التي اكتشاف لأول مرة في دولة جنوب إفريقيا، الأشد عدوى بحسب التقارير الأولية بين كل متحورات كورونا التي ظهرت حتى الوقت الحالي.

وصنفت الصحة العالمية أوميكرون كسلالة "تبعث على القلق"، مشيرة إلى أن معرفة مدى تأثير المتحور الجديد قد يستغرق أسابيع وسط تأكيدات من قبل بعض العلماء بأن هذه أكبر طفرة حصلت على كورونا.

وحذر المختصون من أن اللقاحات التي صممت ضد سلالة كورونا الأصلية قد لا تكون فعالة مع اوميكرون المتحور الجديد.

دلتا

قبل ظهور أوميكرون كان متحور "دلتا" أو " 1.612.7 B"، الأكثر شراسة من بين سلالات كورونا، فقد تميز بسرعة الانتشار في العديد من الدول، من بينها بريطانيا والهند في ديسمبر 2020 وتسبب في موجة جديدة من كورونا أكثر انتشارا وأقوى شراسة عن السلالات السابقة.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية "دلتا" متحور باعث على القلق، بسبب زيادة قابليته للانتشار وزيادة قدرته على التسبب في شكل حاد من المرض، وحذرت وقت ظهوره من أن أفضل طريقة للحد من انتقال كورونا هي أن يحصل الناس على اللقاح.

وصنفت المنظمة الدولية "دلتا" بأنه متحو شديد العدوى حوالي ضعف قدرة المتحورات السابقة، لكنه لا الأطفال على وجه التحديد.

ألفا

تم رصد متحور ألفا أول مرة في بريطانيا في أكتوبر 2020، وانتشر لاحقا في ما يزيد على 50 دولة، لكنه أقل شراسة من السلالات السابقة.

بيتا

تم رصد متحور " بيتا" من فيروس كورونا لأول مرة في دولة جنوب إفريقيا في ديسمبر 2020، لينتشر لاحقا في حوالي 20 دولة أخرى.

جاما

اعتبر متحور "جاما" من ضمن متحورات كورونا في بداية ظهوره وتم رصده لأول مرة في البرازيل في يناير 2021، وانتشر لاحقا في أكثر من 10 دول أخرى، بما في ذلك دول أوروبية.