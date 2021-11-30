مركز نور البصيرة بسوهاج يعلن بدء التقديم بدورة تقنيات إعداد الرسائل للمكفوفين

أعلن مركز نور البصيرة لذوى الإعاقة بجامعة سوهاج، عن بدء التقديم للدورة التدريبية الأولي من نوعها في مجال إعداد البحوث والرسائل الجامعية، من خلال استخدام التقنيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وذلك تحت عنوان "استخدام التقنيات المساعدة للمكفوفين في إعداد وكتابة البحوث والرسائل العلمية".

صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، مؤكدًا أن الجامعة تسعي دائمًا للعمل على خدمة الطلاب المكفوفين، وتوفير الدعم التقنى لهم.

وأضاف "عبدالخالق"، في تصريحات له، أن البرنامج التدريبي يساعد الباحث الكفيف في إعداد البحث العلمي، وتنظيم وترتيب المادة العلمية، وتنسيق الأبحاث والرسائل العلمية، والفهرسة وإعداد قوائم المصادر والمراجع، ويشمل أيضا إعداد وطباعة النسخة النهائية من الرسالة أو البحث العلمى، ومناقشة عدد من الموضوعات الجادة في مختلف المجالات على شكل صالونات ثقافية ومناظرات.

وأكد الدكتور عماد الصوينع مدير مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة، أنه سيتم تنفيذ الدورة التدريبية بدءاً من أجازة نصف العام الدراسي، على أن يكون آخر موعد للتقديم ٣١ ديسمبر القادم، لافتا إلى أن مدة التدريب 40 ساعة مقسمة على 10 أيام عمل، بواقع 4 ساعات يوميًا.

وأشار "الصوينع"، إلى أن شروط الالتحاق بالدورة التدريبية هي إجادة استخدام نظام التشغيل "windows"، ومعرفة مبادئ برنامج معالجة النصوص word، والقدرة على تصفح مواقع الإنترنت، ووجود خلفية معرفية عن منهجية البحث العلمي.

يذكر أن الدورة التدريبية تقدم من الجامعة لكافة الباحثين من ذوي الإعاقة البصرية على مستوى الجمهورية ، بحيث تتحمل الجامعة رسوم إقامة المتدربين طوال مدة الدورة على أن يدفع المتدرب مبلغا وقدره ٥٠٠ جنية كرسوم للإلتحاق بالدورة ، مع العلم بأنه سيتم قبول الطلاب بالدورة طبقًا لأسبقية الحجز، فعلى الراغبين في الإلتحاق بالدورة سرعة التواصل مع المركز من خلال الاتصال أو إرسال رسالة عبر الواتس آب على الرقم.

