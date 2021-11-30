غرفة السياحة تطالب الشركات بتحديث قاعدة بيانات الرقمية للعاملين لديها

أعلنت غرفة شركات السياحة أن وزارة السياحة والآثار أنشأت قاعدة بيانات رقمية للعاملين بالقطاع السياحى.

يأتى ذلك انطلاقا من رؤية الدولة نحو التحول الرقمي للبيانات وقواعد المعلومات بكافة الجهات والمؤسسات والأفراد والشركات العامله بجمهورية مصر العربية، ورغبة من القطاع السياحي متمثلًا فى الاتحاد المصري للغرف السياحية وزارة السياحة والآثار.

كما يأتى تنفيذا لقرار وزير السياحة والآثار رقم 482 لسنة 2020 والخاص بإنشاء وحدة قواعد بيانات العاملين بصناعة السياحة بمكتب وزير السياحة والآثار، وقرار نائب وزير السياحة والآثار رقم 28 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة إنشاء نظام معلومات سوق العمل السياحي لإنشاء قاعدة بيانات العاملين بالمنشآت التابعة لغرف السياحية ( الشركات ووكالات السفر والسياحه ، العاديات والسلع السياحية ، سياحة الغوص والأنشطة البحرية).

وعممت الغرفة منشورا على جموع الشركات بنشر الرابط الإلكترونى الذى يمكن الدخول عليه من هنا eg.gov.moi.Tourism، حيث تقوم الشركات السياحية بالدخول عليه لتسجيل بيانات جميع العاملين بالشركة سواءا كانوا ( دائمين أو مؤقتين بما فيهم العماله الأجنبية).

وطالبت الغرفة جموع الشركات بضرورة وأهمية الالتزام بإدخال كافة بيانات العاملين خلال خمسة عشر يوما مع تحري الدقه في ادخال بيانات العاملين لديها موضحة ان قيام اى شركة أي تعطيل في ادخال البيانات خلال المدة سيعد مخالفة للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن من وزير السياحة والاثار كما انة بعد تعطيل للمستهدف الامني المرجو من ذلك ، كما أنه فى حالة قيام الشركة بإدخال بيانات غير صحيحه يعد ذلك إدلاء ببيانات غير صحيحه لدى جهة رسمية ، وعليه ستقوم الغرفة بإخطار وزار ة السياحة والاثار وسيتم إلتخاذ الاجراءات اللازمة نحو الشركة المخالفه للقرارات الوزارية ولفتت الغرفة فى منشورها للشركات ان هذا الامر يعتبر هام وضرورى لجموع الشركات السياحية.