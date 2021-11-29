الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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رابط تسجيل تطعيم كورونا 2022 في مصر لطلبة الثانوية العامة والمراقبين

تسجيل تطعيم كورونا
تسجيل تطعيم كورونا

رابط تسجيل تطعيم كورونا 2022 في مصر لطلبة الثانوية العامة والمراقبين يبحث عنه الكثير من الأشخاص يوميا، خاصة مع اقتراب مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول، ونستعرض في السطور التالية تفاصيل الحصول على جرعتي اللقاح عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة المصرية.

رابط تسجيل تطعيم كورونا 2022 في مصر لطلبة الثانوية العامة والمراقبين

وصل المواطنون لدرجة استيعاب أكثر لخطورة عدم تلقي التطعيم ضد (كوفيد-19) مع ظهور المتحور الجديد الذي يطلق عليه أوميكرون حيث اتجه عدد ضخم من المواطنين بالسؤال عبر منصات البحث الإلكترونية عن لينك التسجيل للحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا https://www.egcovac.mohp.gov.eg/#/home

تسجيل لقاح كورونا

 
خطوات تسجيل تطعيم كورونا 


حددت وزارة الصحة والسكان، عدد من الخطوات للتسجيل للحصول على لقاح كورونا في مصر، وذلك عبر موقع وزارة الصحة، حيث جاءت الخطوات كالتالي:

  (الخطوة 1): الدخول على رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر عبر موقع وزارة الصحة اضغط هنــــــــــا

(الخطوة 2): ضرورة اختيار الفئة المستهدفة.

(الخطوة 3): يجب إدخال البيانات المطلوبة، والتي تتضمن الاسم الرباعي والرقم القومي ورقم الهاتف المحمول.

(الخطوة 4): ضرورة استلام رسالة تأكيد من الوزارة عبر رقم المحمول الذي يتم التسجيل به.

(الخطوة 5): يجب كتابة كود التأكيد المرسل في الرسالة النصية.

(الخطوة 6): على المواطن استكمال خطوات التسجيل، وهي الموافقة على شروط لقاح كورونا.

(الخطوة 7): يجب اختيار المحافظة الراغب في التطعيم بها، وتقوم "وزارة الصحة المصرية بعد ذلك بإرسال رسالة طلب التسجيل بعد التسجيل على موقع وزارة الصحة  www.egcovac.mohp.gov.eg

الجرعة الثالثة للقاح كورونا 2022


جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان المصرية، قالت إنه يستطيع عدد من الفئات الحصول على الجرعة الثالثة معززة من تطعيم فيروس كورونا، وذلك عبر الموقع الذي خصصته الوزارة للقاح (كوفيد-19).

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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