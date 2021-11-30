الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأمريكى: لدينا الأدوات اللازمة لمكافحة متحور كورونا الجديد

جو بايدن
جو بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن لدى الولايات المتحدة الأدوات اللازمة لمكافحة المتحور "أوميكرون" من (كوفيد-19)، مؤكدًا أن إدارته ستواجه المتحور الجديد بالعلم والسرعة اللازمين.


وقال بايدن، في مؤتمر صحفي، نقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - "لدينا الأدوات اللازمة لمكافحة المتحور أوميكرون ونعتقد أن اللقاحات الحالية توفر الحماية منه، إن متحور أوميكرون يجب أن يدفعنا للحذر لا الفزع وسنواجهه بالعلم والسرعة اللازمين".


وأضاف: "ستكون هناك استراتيجية حول كيفية التصدي لجائحة كورونا في هذا الشتاء، وأعد كل أمريكي بأنه سيكون لدينا أفضل وأحدث اللقاحات المتوفرة، نحن في وضع أفضل بكثير مما كنا عليه في ديسمبر الماضي وفي أعياد الميلاد المقبلة سنكون بحال أفضل".
 

وأثنى بايدن على سرعة إخطار المجتمع العلمي في جنوب أفريقيا للعالم بظهور هذا المتحور الجديد، داعياً إلى تشجيع هذا النوع من الشفافية والإشادة به لأنه يزيد من قدرتنا على الاستجابة بسرعة لأي تهديدات جديدة.
 

وأشار بايدن إلى أنه في اليوم ذاته الذي حددت فيه منظمة الصحة العالمية المتحور الجديد قد أجرت إدارته خطوات "فورية" لتقييد السفر، موضحا أنه على الرغم من أن هذه القيود "يمكن أن تبطئ من سرعة (أوميكرون)، إلا أنها لا يمكنها منعه".
 

وتوقع الرئيس الأمريكي وجود حالات في المستقبل من هذا المتحور داخل بلاده.

واشنطن أوميكرون الرئيس الامريكي الولايات المتحدة

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وائل لطفي

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