«الخارجية الكويتية» تدين اقتحام رئيس الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الاثنين، عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات اقتحام رئيس الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل الفلسطينية.

وقالت الخارجية في بيان لها مساء اليوم، إن هذا الاقتحام يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين ‏ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية وإمعانا في محاولة تهويد الحرم الإبراهيمي وتكريس السيطرة عليه واستمرارا لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على حقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وطالبت الخارجية الكويتية المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري لتوفير الحماية للمقدسات وإجبار قوة الاحتلال الإسرائيلي على وقف هذه الانتهاكات الصارخة والحفاظ على حرمة الأماكن المقدسة وحماية الشعب الفلسطيني الشقيق.

يجدر الإشارة إلى أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوج اقتحم مساء أمس الأحد، الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، تحت حراسة أمنية مشددة، للاحتفال بعيد الأنوار اليهودي “حانوكا”، وإشعال الشمعة الأولى له، خاصة أن ذلك العيد يستمر لمدة أسبوع.

وقال هيرتسوج :«يسعدني أن أضيء معكم شمعة حانوكا الأولى، هنا في هذا المكان المقدس، حيث قبور الآباء والأمهات».

من جانبه، علق السفير الفلسطيني في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، على اقتحام الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج للمسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة مساء اليوم.

وقال «اللوح» في تصريحات لـ«الدستور» إن قيام رئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتسوج باقتحام الحرم الإبراهيمي المبارك بخليل الرحمن تعد سابقة من نوعها وخطوة في غاية الخطورة من قبل شخص بهذه المكانة الرفيعة بالداخل المحتل الذي من شأنه أن يؤجج مشاعر المسلمين ويفتح أبواب الحروب الدينية التي نحن نريد أن ننأى بها عن المنطقة، لذلك نحن ندين ونستنكر هذه الزيارة الخطيرة التي تكرس الجانب الاستعماري وتكرس تقسيم الحرم الإبراهيمي الشريف.

وحمل السفير اللوح حكومة إسرائيل ورئيسها كامل المسؤولية عن هذه الخطوة التي قام بها للمسجد الإبراهيمي.