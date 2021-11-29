الفرماوي:«مصنع حلوان» أول مركز إقليمي معتمد لصناعة الهليكوبتر

قال اللواء دكتور مهندس مجاهد الفرماوي رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة، إن المصنع أنشأ أول وأحدث مركز لصيانة الطائرات الهليكوبتر في الشرق الأوسط والثاني عالميًا في التكنولوجيا المستخدمة في عمرة الهليكوبتر، مشيرًا إلى أن القياس الذي تم الاعتماد عليه في تصنيف مركز عمرة الهليكوبتر مقارنة بغيره يتم بناءً على إمكاناته التكنولوجية وتجهيزاته والعمالة المدربة فيه»

وأكد خلال فاعليات معرض «إيدكس2021»، أن عمالة المصنع تم تدريبها في روسيا في شركات متخصصة لعمرة الهليكوبتر، وبعد إنشاء المركز حصلنا على رخصة من الشركة المصنعة للهليكوبتر بعد زيارتها للمركز ورؤيتها لمستوى الفنيين العاملين فيه، وأصبحنا أول مركز متخصص ومعتمد إقليميًا في صناعة الهليكوبتر في مصر بكل أنواعها سواء طائرات الجازيت أو طائرات “b8 و b17” .

وأضاف: « كنا نواجه نقطة ضعف في عمرة طائرات B8 و B17 ، لأننا كنا نعتمد على خبراء أجانب في عمرتها ولكن الآن أصبحت تتم جميعها بأيدي مصرية 100%».

وأكد الفرماوي أن مصر تطورت كثيرًا في السنوات الأخيرة في محال تصنيع السلاح، والأفضل من التطوير أنه تم بأيدي مصرية، فبعد أن قمنا بتأهيل جميع العاملين فيه سواء شباب الخريجين من الكلية الجوية أو العاملين في المصنع منذ سنوات طويلة وأهلنا جميع العاملين في المصنع وأرسلناهم جميعًا في بعثات متتالية لروسيا لتعلم فن عمرة الهليكوبتر، وحصلوا جميعًا على شهادات معتمدة من هذا المركز، وتمكن المركز من عمرة 18 طائرة هليكوبتر حتى الآن.

واستطرد خلال معرض ايديكس 2021، طورنا أنفسنا وأصبح هدفنا أن نعرض للعالم أحدث انتاجاتنا العسكرية وكنا نتصارع على تجهيز منتجاتنا لنضع أنفسنا في مصاف الدول الكبرى المصنعة للسلاح، مشيرًا إلى أن أفضل ما حدث في هذا المعرض أن الإنتاج بأيدي مصرية 100%.