الإثنين 29 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الفرماوي:«مصنع حلوان» أول مركز إقليمي معتمد لصناعة الهليكوبتر

اللواء دكتور مهندس
اللواء دكتور مهندس مجاهد الفرماوي

قال اللواء دكتور مهندس مجاهد الفرماوي رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة، إن المصنع أنشأ أول وأحدث مركز لصيانة الطائرات الهليكوبتر في الشرق الأوسط والثاني عالميًا في التكنولوجيا المستخدمة في عمرة الهليكوبتر، مشيرًا إلى أن القياس الذي تم الاعتماد عليه في تصنيف مركز عمرة الهليكوبتر مقارنة بغيره  يتم بناءً على إمكاناته التكنولوجية وتجهيزاته والعمالة المدربة فيه»

وأكد خلال فاعليات معرض «إيدكس2021»، أن عمالة المصنع تم تدريبها في روسيا في شركات متخصصة لعمرة الهليكوبتر، وبعد إنشاء المركز حصلنا على رخصة من الشركة المصنعة  للهليكوبتر بعد زيارتها للمركز ورؤيتها لمستوى الفنيين العاملين فيه، وأصبحنا أول مركز متخصص ومعتمد إقليميًا في صناعة الهليكوبتر في مصر بكل أنواعها سواء طائرات الجازيت أو طائرات “b8 و b17” .

وأضاف: « كنا نواجه نقطة ضعف في عمرة طائرات B8 و B17 ، لأننا كنا نعتمد على خبراء أجانب في عمرتها ولكن الآن أصبحت تتم جميعها بأيدي مصرية 100%».

وأكد الفرماوي  أن مصر تطورت كثيرًا في السنوات الأخيرة في محال تصنيع السلاح، والأفضل من التطوير أنه تم بأيدي مصرية، فبعد أن قمنا بتأهيل جميع العاملين فيه سواء شباب الخريجين من الكلية الجوية أو العاملين في المصنع منذ سنوات طويلة وأهلنا جميع العاملين في المصنع وأرسلناهم جميعًا في بعثات متتالية لروسيا لتعلم فن عمرة الهليكوبتر، وحصلوا جميعًا على شهادات معتمدة من هذا المركز، وتمكن المركز من عمرة 18 طائرة هليكوبتر حتى الآن.

واستطرد خلال معرض ايديكس 2021، طورنا أنفسنا وأصبح هدفنا أن نعرض للعالم أحدث انتاجاتنا العسكرية وكنا نتصارع على تجهيز منتجاتنا لنضع أنفسنا في مصاف الدول الكبرى المصنعة للسلاح، مشيرًا إلى أن أفضل ما حدث في هذا المعرض أن الإنتاج بأيدي مصرية 100%.

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

ليفاندوفسكى يفوز بجائزة «أفضل مهاجم فى العالم»

معهد الفلك: السبت كسوف كلى للشمس لن يُرى فى مصر ومدته 4 ساعات

«أوميكرون» يثير القلق.. كل شيء عن 7 متحورات لكورونا (إنفوجراف)

أول رد من الأهلى على مواجهة مونتيرى وأزمة المونديال

حفل الكرة الذهبية.. ميسي أفضل لاعب في العالم لعام 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مغادرة التاج البريطانى

محمود خليل

حب ودين وتقاليد.. على جناح «البوسطجى»

محمود الشربيني

دين.. الفرص الضائعة!

القس رفعت فكرى سعيد

دندرة والتسامح الديني

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

أول سفير إسرائيلى لدى البحرين يصل المنامة لبدء مهمته الدبلوماسية

الخارجية الفلسطينية تطالب بخطوات عملية لوقف هدم المنازل بالقدس

بعد تصنيفها كـ"إرهابية".. كيف يضغط القرار البريطانى على حماس؟