ياسين التهامي يحيي حفلاً كبيرًا بجامعة مصر للعلوم.. ومحمد الباز: «المداح الأعظم»

أحيا عميد المنشدين الشيخ ياسين التهامي، حفلا كبيرا على أوبرا مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر بحضور خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والكاتب والإعلامي محمد فودة عضو مجلس الأمناء ومستشار الجامعة والدكتور محمد عمر أبو دوح رئيس الجامعة والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» وعمداء الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس ونخبة من رموز المجتمع.

ويأتي ذلك في إطار احتفالات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا باليوبيل الفضي تحت شعار «25 عاما من الريادة والنجاح».

وقال الدكتور محمد الباز خلال تقديم الحفل: «ليس سهلا تقديم حفل للشيخ ياسين لأن محبيه دائما في حالة شوق واشتياق لسماع شدوه، وعندما سألوا الشيخ ياسين من أنت؟، قال لهم أنا قدر ساقه الله للبشر».

وأضاف الباز: «عندما أقدم الشيخ ياسين أقدمه بعين القلب وعشق الروح وصدق الوجد، إنه المداح الأعظم».

وحرص خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء، على تكريم الشيخ ياسين التهامي ومنحه درع الجامعة تقديرا لمسيرته الطويلة في الإنشاد الديني والممتدة عبر السنوات، وكونه عميدا للمنشدين في مصر والوطن العربي، وعلامة فارقة في دولة الإنشاد.

وبدأ ياسين التهامي الحفل بقصيدة «سبحانك ربي» وسط تصفيق الحضور، وشهد الحفل حضورا كبيرا من محبي وعشاق الإنشاد الصوفي.

وقدم الشيخ ياسين مجموعة من الابتهالات والتواشيح والأناشيد الدينية التي تدعم القيم السامية إلى جانب مجموعة من المدائح النبوية والأشعار الصوفية التي تحث على مكارم الأخلاق، حيث خلق حالة من السمو الوجداني وارتقت المشاعر إلى عنان السماء في ليلة روحانية، خلال إنشاده أبيات الأشعار الصوفية والتراثية وقصائد المديح النبوي والابتهالات، وتفاعل معها الحضور بشكل كبير.

وتواصل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تقديم الحفلات الغنائية لكبار نجوم الطرب في مصر والوطن العربي؛ حيث يجهز النجم تامر حسني لحفل كبير يوم 8 ديسمبر في استاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إذ يقدم باقة متنوعة ومختلفة من أشهر أغانيه.

ويحضر تامر حسني لجمهوره مفاجآت ضخمة خلال الحفل الذي يضم العديد من الفقرات المميزة على المسرح ويتم تجهيزه من الآن لهذا الحدث الضخم، وتوفر إدارة الجامعة تجربة شاملة تجمع بين الموسيقى والغناء والعروض التفاعلية الرائعة، إذ يتميز تامر حسنى بتقديمه تجربة متنوعة وشاملة على المسرح أشبه ما يكون بالتجارب العالمية.

ويواكب هذا العام مرور 25 عامًا على إنشاء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كواحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة في مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات بالمجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، وهو الدور الذي انتهجته مؤسستها الراحلة الدكتورة سعاد كفافي، التي وضعت ملامحها وأرست دعائمها لتصبح اليوم إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها.