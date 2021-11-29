على طريقتها الخاصة.. كارمن سليمان تحتفل بـ5 ملايين متابع (فيديو)

احتفلت المطربة كارمن سليمان بوصول متابعيها عبر موقع الصور انستجرام لـ5 ملايين متابع بنشر مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي ترقص على أغنية “هقوله إيه”.

وعلقت كارمن على مقطع الفيديو قائلة: “أنا بقى عندي 5 ملايين أخ وأخت، بحبكوا قوي، ربنا ما يحرمني منكم”.

https://www.instagram.com/reel/CW3gyELIRTT/?utm_medium=copy_link

وأحيت كارمن سليمان حفل غنائي ضخم وسط حضور جماهيري كبير لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ29 والذي نظمته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

وقدمت كارمن سليمان خلال الحفل العديد من أغنياتها الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور ومنها: "كلام كلام، حبيبي مش حبيبي، صابرة، فرح ليلى، لما تشوفك عيني، مش هتكلم، ميستهلوش، عيش على أعصابك، بنحب الحياة، فيها الحياة، ربنا يخليك لقلبي وسطور حكايتي" وغيرها من الأغنيات وسط تفاعل الجمهور.

وسبق حفل كارمن سليمان حفل لعازف العود حازم شاهين برفقة فرقته، وتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من أشهر أعمال التراث، بالإضافة إلى باقة من مؤلفاته الخاصة.