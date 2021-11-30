«تموين كفر الشيخ»: 16 مجمع استهلاكى لتوفير السلع الأساسية بتخفيض 25%

أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، أن هناك نحو 16 مجمع استهلاكي تابع للشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بطرح جميع السلع الأساسية والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة بنسبة 25 %، مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن المجمعات الاستهلاكية تقوم بطرح اللحوم السودانية الطازجة بسعر 95 جنيهًا للكيلون واللحوم البرازيلية بسعر 70 جنيهًا، والدواجن المجمده بسعر 37 جنيهًا للكيلو.

وأضاف أن كافة السلع الأساسية والغذائية متوفرة وآمنة ومستقرة وتكفي ما بين شهر إلى ثلاث شهور مقبلة، لافتًا إلى أنه تم تفعيل غرفة عمليات مركزية خلال فترة شهور الشتاء لمواجهة أي تقلبات في الطقس وسقوط الأمطار والفيضانات.

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، إلى أن غرفة العمليات وظيفتها الأساسية بتلقي الشكاوى من المواطنين والعمل على حلها، مشيرًا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية من خلال المديرية وإدارة التجارة الداخلية برئاسة مدير المديرية، بالتنسيق مع الإدارات الفرعية للتموين، للتنبؤ بالاحتياجات والعمل على توفيرها وإزالة الشكوى.

وأوضح أن الموقف التمويني من السلع الاستراتيجيه آمن ومستقر، وهو متوفر في مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.