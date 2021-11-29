حفل الكرة الذهبية.. رونالدو سادس أفضل لاعب فى العالم

حصد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد المركز السادس في ترتيب أفضل لاعبي العالم لعام 2021.

ولعب رونالدو، 15 مباراة هذا الموسم، منها 10 في الدوري الإنجليزي الممتاز و5 مباريات في دوري أبطال أوروبا، وأحرز كريستيانو 4 أهداف في البريميرليج وقدم تمريرتين حاسمتين لزملائه، بالإضافة لتسجيله 6 أهداف في الشامبيونزليج.

وتضم قائمة جوائز الكرة الذهبية 30 لاعبًا، على رأسهم محمد صلاح جناح فريق ليفربول، إضافة إلى مرشحين بارزين للفوز بالجائزة وهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الإيطالي جورجينيو، الفرنسي كريم بنزيما.

«الكرة الذهبية» جائزة سنوية مقدمة من مجلة «فرانس فوتبول» وتمنح لأفضل لاعب كرة قدم ومُنحت الجائزة أول مرة سنة 1956، وكانت من نصيب اللاعب الإنجليزي ستانلي ماثيوس.