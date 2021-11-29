الإثنين 29 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«اليونيسف» يصدر تقريرًا حول وضع النساء والفتيات بالشرق الأوسط غدًا

اليونيسف
اليونيسف

يصدر مكتب يونيسف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، غدًا الثلاثاء،  تقريرًا تحليلًا حول وضع النساء والفتيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول العربية.

ويهدف تقرير تحليل وضع النساء والفتيات إلى مشاركة نتائج تحليل أوضاعهن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول العربية وإشراك أصحاب المصلحة في مناقشة متعمقة حول كيفية المضي قدمًا بالنتائج والتوصيات لضمان تحقيق ذلك على المستويين الوطني والإقليمي، ودعم جهود المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.

وأضاف مكتب يونيسف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه لا يزال وضع النساء والفتيات في إفريقيا والدول العربية بحاجة إلى حلول، حيث تم توثيق التقدم التدريجي، ولكن وتيرة هذا التقدم بطيئة ولا تعكس الالتزامات التي تم التعهد بها لخطة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، ولا حتى مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

ففي عام 2019، اجتمعت وكالات الأمم المتحدة الإقليمية والمنظمات غير الحكومية الدولية بما في ذلك الإسكوا ومنظمة الأغذية والزراعة والمكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونسكو وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية والخطة الدولية ومؤسسة أرض الإنسان تحت قيادة مكتب اليونيسف الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لبدء العمل على تحليل الوضع الإقليمي للنساء والفتيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول العربية، باستخدام نهج دورة الحياة، فإن الهدف من تحليل الوضع الإقليمي هو فحص حالة النساء والفتيات في المنطقة من خلال ركائز الصحة والرفاهية والتعلم وسبل العيش والتحرر من العنف والوصول إلى العدالة والمشاركة والقيادة.

ويغطي تحليل الوضع الإقليمي التطورات الرئيسية التي تؤثر على النساء والفتيات طوال الإطار الزمني “2010-2020 ”وستكون هناك خمس جلسات للمواضيع عبر الإنترنت ستقدم الفصول المواضيعية ذات الصلة والمشاركة في مناقشة التوصيات مع ممثلي الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمجموعات التي تركز على الشباب والجهات الفاعلة الأخرى المستثمرة.

الدول العربية منظمة الصحة العالمية الشرق الأوسط اليونسكو أفريقيا التنمية المستدامة الصحة العالمية شمال أفريقيا اليونيسف

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